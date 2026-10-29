Piana di Gioia Tauro, cacciatori nel mirino dei rapinatori: scatta il piano di sicurezza dei Carabinieri, controlli anche dall’alto

Con l’avvio della stagione venatoria, i Carabinieri rafforzano i controlli nella Piana di Gioia Tauro per prevenire rapine e aggressioni ai danni dei cacciatori, soprattutto nelle prime ore del mattino, quando le strade secondarie e le aree più isolate vengono percorse da quanti si dirigono verso le zone di caccia. Il dispositivo di sicurezza, già sperimentato lo scorso anno, nasce dalla necessità di prevenire il rischio di reati predatori a mano armata che in passato hanno avuto come obiettivo proprio i cacciatori, presi di mira soprattutto per le armi e le munizioni trasportate.

Per questo, con l’apertura della stagione venatoria, è stata nuovamente rafforzata la presenza dell’Arma lungo le principali arterie della Piana e sulle vie di accesso alle aree rurali e boschive. In campo i militari delle Compagnie della Piana di Gioia Tauro, le Sezioni Radiomobili e le Stazioni Carabinieri, impegnati in controlli e pattugliamenti nelle fasce orarie maggiormente interessate dal movimento dei cacciatori. A completare il dispositivo anche il supporto aereo dell’8° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Vibo Valentia, che consente di ampliare il controllo sulle aree più estese e difficilmente raggiungibili.

L’obiettivo è duplice: da un lato garantire maggiore sicurezza a chi si reca nelle campagne e nelle zone montane per l’attività venatoria, dall’altro intercettare tempestivamente eventuali movimenti sospetti e scoraggiare la presenza di malintenzionati.

I primi servizi hanno già consentito di controllare centinaia di persone e numerosi veicoli, con una presenza particolarmente visibile dei Carabinieri lungo le principali direttrici di accesso alle aree di caccia. Il dispositivo proseguirà per tutta la stagione venatoria, con controlli modulati in relazione agli orari e alle zone maggiormente interessate dall’attività, per garantire una costante azione di prevenzione e sicurezza a tutela dei cacciatori e dell’intera comunità.