Pentagono, nasce Project Meridian: la rivoluzione tecnologica della guerra passa da Elon Musk e Palmer Luckey

Il Pentagono guarda alla prossima generazione di conflitti e affida a tre figure di primo piano il compito di contribuire a individuare le tecnologie destinate a trasformare le forze armate degli Stati Uniti. Elon Musk, Palmer Luckey e l’ex presidente della Camera dei Rappresentanti Newt Gingrich co-dirigeranno il Project Meridian, una nuova iniziativa pensata per definire le capacità militari e tecnologiche che Washington dovrà sviluppare e adottare nei prossimi anni.

Il programma rappresenta un ulteriore segnale della crescente vicinanza tra Washington e la Silicon Valley, con il mondo delle grandi aziende tecnologiche sempre più coinvolto nella definizione degli strumenti destinati alla sicurezza e alla difesa americana.

Project Meridian, il nuovo programma tecnologico del Pentagono

L’annuncio del Project Meridian è contenuto in un comunicato del Dipartimento della Difesa statunitense. Secondo quanto indicato nel testo, l’iniziativa è stata commissionata direttamente dal segretario Pete Hegseth e rientra tra le sei iniziative presentate dallo stesso Hegseth durante un discorso a Quantico. Il progetto avrà il compito di individuare quali capacità e quali tecnologie dovranno essere introdotte nelle forze armate statunitensi per mantenere un vantaggio strategico nel lungo periodo.

L’obiettivo dichiarato nel comunicato è arrivare a quello che viene definito un “dominio tecnologico assoluto” sul campo di battaglia della prossima generazione. Non si tratta quindi soltanto di aggiornare gli strumenti già utilizzati dalle forze armate, ma di ragionare sulle tecnologie necessarie per operare in scenari militari completamente nuovi e su una scala molto più ampia rispetto a quella tradizionale.

Dal sottosuolo allo spazio tra Terra e Luna

La prospettiva del Project Meridian abbraccia infatti l’intero spettro degli ambienti operativi che potrebbero acquisire rilevanza nei conflitti del futuro. Il lavoro dei tre co-direttori dovrà prendere in considerazione tecnologie e capacità utilizzabili dalle profondità del sottosuolo fino alla cosiddetta frontiera cislunare, cioè quella vasta regione dello spazio compresa tra l’orbita terrestre e quella della Luna.

Il progetto fotografa così una concezione della competizione militare nella quale la superiorità tecnologica non si misura più esclusivamente sulla terraferma, nei cieli o negli oceani, ma si estende a domini sempre più avanzati.

Elon Musk e il ruolo strategico di SpaceX

Tra i nomi scelti per guidare il programma spicca quello di Elon Musk, alla guida di SpaceX. L’azienda opera già al fianco del governo americano fornendo servizi di lancio spaziale e connettività satellitare, due settori che assumono un’importanza crescente anche nella dimensione militare. La presenza di Musk alla guida del Project Meridian rafforza ulteriormente il collegamento tra il settore tecnologico privato e la pianificazione delle capacità strategiche statunitensi.

Palmer Luckey e la nuova Silicon Valley della difesa

Al fianco di Musk ci sarà Palmer Luckey, fondatore di Anduril e uno dei volti più rappresentativi della nuova generazione di aziende della difesa nate nell’ecosistema tecnologico della Silicon Valley. La sua presenza riflette la volontà di coinvolgere direttamente imprenditori provenienti dal mondo dell’innovazione nella definizione delle tecnologie militari del futuro. La scelta di Musk e Luckey evidenzia quindi un orientamento già consolidato verso una sempre maggiore integrazione tra industria tecnologica e difesa americana.

Newt Gingrich completa la guida del Project Meridian

Il terzo co-direttore sarà Newt Gingrich, ex speaker della Camera dei Rappresentanti e figura di primo piano della politica repubblicana statunitense negli anni Novanta. Gingrich porterà all’interno del gruppo un profilo maggiormente istituzionale, affiancando i due imprenditori tecnologici nella definizione delle priorità del nuovo programma.

Con Musk, Luckey e Gingrich, il Pentagono mette così insieme competenze tecnologiche, industriali e politiche con l’obiettivo di individuare le capacità che potrebbero diventare decisive per le forze armate americane del futuro. Il Project Meridian nasce dunque con un orizzonte particolarmente ambizioso: costruire le basi tecnologiche per garantire agli Stati Uniti una superiorità militare di lungo periodo, esplorando strumenti e scenari che si estendono dai tradizionali campi di battaglia fino alle nuove frontiere dello spazio.