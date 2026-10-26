Pauroso incidente in Calabria, violento scontro tra autobus di linea e furgone: tre feriti

Nel corso della mattinata odierna si è verificato un incidente stradale sulla SP 120, la strada provinciale che collega Petrizzi a San Vito sullo Ionio. ​Il sinistro, di natura quasi frontale, ha visto coinvolti un autobus di linea delle Ferrovie della Calabria, con a bordo dei passeggeri, e un furgone di proprietà di una ditta privata adibito al trasporto di pneumatici. ​Al momento dell’arrivo sul posto, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Soverato ha constatato che il conducente del furgone — rimasto inizialmente incastrato nell’abitacolo — era già stato estratto.

I vigili del fuoco hanno quindi provveduto a mettere in sicurezza i due veicoli coinvolti e l’intera area interessata dal sinistro. ​Il bilancio complessivo è di tre feriti: si tratta delle due donne a bordo dell’autobus (le quali, fortunatamente, non hanno riportato lesioni gravi e sono state trasportate in ospedale) e del conducente del furgone, anch’egli trasferito presso la struttura ospedaliera. ​Sul luogo dell’evento sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze, due pattuglie dei Carabinieri e la Polizia Locale di Petrizzi per i rilievi di rito e la gestione della viabilità.