Paura in Sicilia, vigile urbano accoltellato durante un TSO: ferito e trasportato in ospedale

Un’agente della polizia municipale di Capaci (Palermo) è stato ferito con una coltellata durante l’esecuzione di un Trattamento sanitario obbligatorio (Tso). Soccorso da personale di un’ambulanza del 118 è stato trasportato all’ospedale Civico di Partinico. Non sarebbe in pericolo di vita. “Solidarietà a uno dei nostri vigili urbani aggrediti – ha detto il sindaco di Capaci Pietro Puccio – esprimiamo tutta la nostra vicinanza e solidarietà umana al nostro dipendente che stava solo cercando di svolgere al meglio il proprio lavoro secondo il ruolo ricoperto di appartenente al corpo della polizia municipale che, pur con l’organico ridotto ormai all’osso riesce con impegno e abnegazione a garantire i servizi essenziali cui è preposto, spesso ingiustamente bistrattato e criticato”.