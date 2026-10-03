Paura a Messina, precipita dalla terrazza e finisce su un fuoristrada: uomo in ospedale

Momenti di grande paura a Messina, in via Macrì, dove un uomo di 42 anni è rimasto gravemente ferito dopo una caduta avvenuta mentre si trovava su una terrazza. Secondo una prima ricostruzione, il 42enne stava facendo dei controlli quando avrebbe improvvisamente perso l’equilibrio, precipitando nel vuoto e terminando la caduta sul tetto di un fuoristrada parcheggiato. L’impatto è stato particolarmente violento e ha provocato conseguenze serie. Subito dopo l’incidente sono stati allertati i soccorsi e sul posto è intervenuta un’ambulanza che ha trasportato il ferito al Policlinico di Messina.

Le Volanti sul posto per ricostruire l’accaduto

In via Macrì è intervenuta anche una pattuglia delle Volanti. Gli agenti stanno ricostruendo con precisione la dinamica dell’incidente per chiarire ogni passaggio e verificare come sia avvenuta la perdita di equilibrio. L’ipotesi iniziale è quella di una caduta accidentale, ma saranno gli accertamenti a confermare la ricostruzione. Particolare attenzione sarà rivolta al punto da cui l’uomo è precipitato, alle condizioni della terrazza e a tutti gli elementi che possano aiutare a comprendere come si sia verificato l’incidente.