Paura a Messina, auto si ribalta allo svincolo di Gazzi e finisce in una cunetta: ferita una 24enne

Momenti di paura allo svincolo di Messina-Gazzi, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto una ragazza di 24 anni. L’automobile sulla quale viaggiava la giovane si è ribaltata, terminando la propria corsa all’interno di una cunetta. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Per cause che dovranno essere chiarite, la conducente avrebbe perso il controllo del veicolo, che si è successivamente ribaltato. Secondo le prime informazioni, nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri mezzi.

Messina-Gazzi, i Vigili del Fuoco estraggono la ragazza dall’auto ribaltata

Immediato l’intervento dei soccorsi sul luogo dell’incidente. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a estrarre la 24enne dall’abitacolo della vettura, affidandola successivamente alle cure del personale sanitario. Gli operatori del 118 hanno prestato la prima assistenza alla giovane e disposto il trasferimento al Policlinico di Messina per gli accertamenti e le cure necessarie. Nonostante la dinamica dell’incidente, le condizioni della ragazza, secondo le informazioni disponibili, non sarebbero gravi. Sul posto la polizia stradale.