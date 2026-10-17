Paura a Catania, auto finisce fuori strada: uomo recuperato con l’elicottero dei Vigili del Fuoco | VIDEO

Intervento di soccorso a Santa Maria di Licodia: i Vigili del Fuoco di Paternò, con il supporto dell'elicottero Drago VF142, hanno recuperato il ferito con il verricello e lo hanno trasportato a Ragalna, dove è stato affidato ai sanitari per il successivo trasferimento in ospedale

incidente catania

Intervento dei Vigili del fuoco a Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania, per un’auto finita fuori strada. L’occupante ha ricevuto la prima assistenza dal personale del distaccamento di Paternò, con il supporto dell’elicottero Drago VF142 del reparto volo di Catania. Dopo essere stato immobilizzato su una barella, l’uomo è stato recuperato con il verricello e trasportato alla piazzola di Ragalna, dove è stato affidato ai sanitari per i primi controlli e il successivo trasferimento in ospedale.

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