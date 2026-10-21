Parlamento europeo, Massimiliano Salini (Forza Italia) rieletto vicepresidente del Ppe: le priorità per l’industria e l’automotive

Massimiliano Salini è stato rieletto vicepresidente del Gruppo del Partito Popolare Europeo al Parlamento europeo. L’eurodeputato di Forza Italia viene così confermato in un ruolo di rilievo all’interno del Ppe, mentre Manfred Weber mantiene la presidenza del gruppo. La rielezione rappresenta per Salini una nuova fase di responsabilità politica, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare la competitività dell’economia europea, sostenere imprese e lavoratori e accompagnare le trasformazioni industriali e tecnologiche del continente. Tra le questioni indicate come prioritarie figura soprattutto il futuro del settore automobilistico europeo, al centro del confronto sulle politiche ambientali, sulla neutralità tecnologica e sulla capacità delle imprese di competere sui mercati internazionali. Alla conferma di Salini sono arrivate anche le congratulazioni del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, che ha sottolineato il valore del riconoscimento e l’importanza del contributo italiano alle attività del gruppo parlamentare europeo.

Salini confermato vicepresidente del Ppe: “Una rinnovata responsabilità”

Commentando la rielezione, l’eurodeputato di Forza Italia ha ringraziato i colleghi per la fiducia ricevuta e ribadito la volontà di proseguire il proprio impegno nelle istituzioni europee. Salini ha richiamato i valori di libertà, responsabilità e solidarietà come riferimenti dell’azione politica del Ppe, sottolineando la necessità di un’Unione europea capace di rafforzare il proprio ruolo economico e internazionale.

“La rielezione alla carica di vicepresidente del Gruppo Ppe al Parlamento europeo rappresenta per me una rinnovata responsabilità. Ringrazio i colleghi per la fiducia che mi stimola ad un sempre maggiore impegno al servizio dei cittadini e dei nostri territori, affinché il Ppe sia protagonista di un’Europa più forte, competitiva, fondata sui valori di libertà, responsabilità e solidarietà”.

La conferma alla vicepresidenza consentirà a Salini di proseguire il proprio lavoro all’interno del gruppo parlamentare, in una fase caratterizzata dal confronto sulle politiche industriali, sulle transizioni ambientale e digitale e sulla posizione dell’Unione europea nello scenario internazionale. L’esponente di Forza Italia individua nella competitività delle imprese, nella tutela dell’occupazione e nel sostegno alle famiglie alcuni degli ambiti fondamentali sui quali concentrare l’attività politica.

Il futuro dell’automotive europeo tra competitività e neutralità tecnologica

Uno dei principali temi richiamati da Salini riguarda il settore automobilistico europeo, considerato strategico per l’economia, l’innovazione e l’occupazione. L’eurodeputato sottolinea la necessità di conciliare gli obiettivi ambientali con la sostenibilità economica e sociale delle trasformazioni industriali, evitando che la transizione si traduca in un indebolimento delle imprese e delle filiere produttive. Nel suo ruolo di relatore, Salini intende proseguire il lavoro a favore di una politica industriale che tenga conto della neutralità tecnologica e delle pressioni esercitate dalla concorrenza globale.

“Ci attendono sfide decisive: rafforzare la competitività delle imprese, sostenere il lavoro e le famiglie, accompagnare la transizione ambientale e digitale con pragmatismo, tutelare la sicurezza e riaffermare il ruolo dell’Unione nello scenario internazionale – prosegue Salini -. Tra le priorità vi è il futuro dell’automotive europeo, settore strategico per l’economia, l’occupazione e l’innovazione. Nel mio ruolo di relatore continuerò a lavorare per una politica industriale concreta, capace di coniugare gli obiettivi ambientali con la neutralità tecnologica e la sostenibilità economica e sociale, tutelando imprese, lavoratori e filiere produttive dalla concorrenza globale”, conclude.

Le congratulazioni del ministro Pichetto e la conferma di Manfred Weber

Alla rielezione dell’eurodeputato di Forza Italia ha fatto seguito il messaggio del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, che ha rivolto a Salini le proprie congratulazioni e gli auguri di buon lavoro. Il ministro ha evidenziato l’importanza della presenza italiana ai vertici del gruppo del Partito Popolare Europeo, richiamando le principali sfide che attendono le istituzioni comunitarie, dalla competitività economica alla sicurezza energetica. Pichetto ha inoltre rivolto un augurio a Manfred Weber per la conferma alla presidenza del gruppo, auspicando la prosecuzione della collaborazione sulle questioni di interesse nazionale ed europeo.

“Congratulazioni a Massimiliano Salini per la sua elezione a vicepresidente del gruppo del Partito popolare europeo al Parlamento europeo. Un riconoscimento importante, che valorizza il suo impegno e le sue competenze e conferma la qualità della classe dirigente italiana in Europa. A Salini rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, nella convinzione che il suo contributo sarà prezioso per rafforzare il ruolo del Ppe e sostenere un’Europa capace di affrontare le sfide della competitività, della sicurezza energetica e della crescita, con pragmatismo e visione. Auguri di buon lavoro anche a Manfred Weber per la conferma alla presidenza del gruppo, con l’auspicio di proseguire un lavoro comune nell’interesse dell’Italia e dell’Europa”, dichiara il ministro.

La conferma di Salini alla vicepresidenza del Ppe si inserisce dunque in una fase nella quale il gruppo parlamentare europeo è chiamato a confrontarsi su questioni centrali per il futuro economico e industriale dell’Unione. Dalle politiche per l’automotive alla transizione energetica, fino alla tutela dell’occupazione e alla competitività internazionale, saranno questi alcuni dei temi sui quali l’eurodeputato di Forza Italia ha annunciato di voler concentrare il proprio impegno nel nuovo mandato.