Parco Nazionale del Pollino, svolta ai vertici: Paolo Francesco Campanella eletto presidente all’unanimità

Paolo Francesco Campanella, sindaco di Castelluccio Inferiore, è il nuovo presidente del Parco Nazionale del Pollino. La Comunità del Parco lo ha eletto all’unanimità, mentre Anna Milione, sindaco di Acquaformosa, è stata scelta come vicepresidente. Nel corso della seduta sono stati eletti i quattro rappresentanti delle amministrazioni locali destinati a far parte del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco: Mario Nocito, sindaco di Sant’Agata di Esaro, Domenica Paglia, sindaco di Cersosimo, Franco Mazzia, sindaco di Terranova di Pollino, e Anna De Gaio, sindaco di Castrovillari. Campanella, subentra a Renato Iannibelli, sindaco di San Costantino Albanese, e guiderà per i prossimi cinque anni l’organismo che riunisce le rappresentanze istituzionali del territorio protetto, distribuito tra Basilicata e Calabria. Il Parco era amministrato dal commissario straordinario Luigi Lirangi.

“Da sindaco conosco le difficoltà dei piccoli Comuni e le aspettative delle nostre comunità. Dobbiamo riprendere un dialogo che vada oltre i confini amministrativi e regionali, ascoltare le esigenze reali dei territori e trasformarle in proposte concrete da portare nelle sedi istituzionali competenti”, ha dichiarato il neo presidente. Il Pollino comprende 56 Comuni, 24 in Basilicata e 32 in Calabria, un territorio nel quale la tutela della biodiversità e del paesaggio si accompagna alle sfide dello spopolamento, dell’occupazione, del turismo e della qualità della vita delle popolazioni residenti.