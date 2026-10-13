Papa Leone, intervento riuscito al Gemelli: asportato il nodulo al polmone, il Pontefice è tornato in stanza

Si è concluso positivamente l’intervento chirurgico al quale è stato sottoposto Papa Leone presso il Policlinico Gemelli di Roma per l’asportazione di un nodulo al polmone. A comunicarlo è stata la Sala Stampa Vaticana, che ha confermato il buon esito dell’operazione e il ritorno del Pontefice nella propria stanza. “L’intervento si è concluso positivamente, nei tempi e nei modi previsti e il Santo Padre è rientrato in stanza”, si legge nella comunicazione ufficiale diffusa dal Vaticano. La notizia arriva al termine di una giornata di attesa per le condizioni di salute del Papa, ricoverato nella struttura sanitaria romana nel primo pomeriggio di oggi, martedì 13 ottobre.

Papa Leone operato al polmone: l’intervento dell’équipe del professor Margaritora

L’operazione è stata eseguita dall’équipe medica di chirurgia toracica del Policlinico Gemelli, guidata dal professor Stefano Margaritora, per procedere all’asportazione del nodulo polmonare. Secondo quanto comunicato dalla Sala Stampa Vaticana, l’intervento si è svolto regolarmente, rispettando i tempi e le modalità previste dall’équipe medica. Il comunicato conferma inoltre che Papa Leone è rientrato nella propria stanza dopo la conclusione della procedura chirurgica. Al momento, le informazioni diffuse riguardano l’esito dell’operazione. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle caratteristiche del nodulo asportato né sui successivi accertamenti medici.

L’arrivo del Papa al Gemelli alle 13:08 tra pazienti e curiosi

La giornata era iniziata con l’arrivo del Pontefice al Policlinico Universitario Agostino Gemelli, avvenuto alle 13:08. Ad accoglierlo all’ingresso della struttura sanitaria romana c’erano numerosi pazienti e curiosi, radunatisi per assistere al suo arrivo. A dare il benvenuto al Santo Padre è stato Daniele Franco, presidente del Consiglio di amministrazione del Policlinico Gemelli. Papa Leone, accompagnato dai suoi due segretari, ha salutato con un gesto le persone presenti prima di entrare nell’ospedale per essere sottoposto all’intervento.

Le ore di attesa e la comunicazione ufficiale del Vaticano

Nel corso del pomeriggio si sono susseguite le notizie relative all’operazione. Intorno alle 18:00, alcune agenzie di stampa avevano riferito che l’intervento chirurgico era ancora in corso. Successivamente è arrivata la comunicazione della Sala Stampa Vaticana, che ha confermato la conclusione positiva dell’operazione e il ritorno del Pontefice nella propria stanza. Il messaggio ufficiale rappresenta il primo aggiornamento sull’esito della procedura chirurgica e conferma che l’intervento è stato portato a termine secondo quanto programmato.