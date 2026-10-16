Paola, Poste Italiane celebra i Beati Carlo e Ludovico Hurtrel con uno speciale annullo filatelico

In occasione dei festeggiamenti per il primo Centenario dei Beati Carlo e Ludovico Hurtrl, Martiri minimi della Rivoluzione Francese, che si terranno a Paola, domani, sabato 17 ottobre, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con la dicitura “Beati Carlo e Ludovico Hurtrel Martiri Minimi – Mostra filatelica religiosa – 17.10.2026 – 87027 Paola 2 (Cs)”.

L’annullo, richiesto dal circolo filatelico “San Francesco di Paola” di Crotone, sarà disponibile presso il piazzale del Santuario dalle ore 09.00 alle ore 14.00. Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.