Paola, Poste Italiane celebra i Beati Carlo e Ludovico Hurtrel con uno speciale annullo filatelico

Sabato 17 ottobre, in occasione delle celebrazioni del Centenario dei due martiri minimi della Rivoluzione Francese, un servizio filatelico temporaneo sarà attivo nel piazzale del Santuario dalle 9 alle 14

Annullo filatelico Beati Carlo e Ludovico Hurtrel

In occasione dei festeggiamenti per il primo Centenario dei Beati Carlo e Ludovico Hurtrl, Martiri minimi della Rivoluzione Francese, che si terranno a Paola, domani, sabato 17 ottobre, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con la dicitura “Beati Carlo e Ludovico Hurtrel Martiri Minimi – Mostra filatelica religiosa – 17.10.2026 – 87027 Paola 2 (Cs)”.

L’annullo, richiesto dal circolo filatelico “San Francesco di Paola” di Crotone, sarà disponibile presso il piazzale del Santuario dalle ore 09.00 alle ore 14.00. Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.

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