Pancia gonfia, batteri “buoni” e test miracolosi: facciamo chiarezza sul nostro intestino

Negli ultimi anni non si fa che parlare di “microbioma”, “disbiosi” e salute intestinale. Tra pubblicità di integratori, beveroni fermentati e test venduti online con la promessa di rivelare ogni segreto della digestione, orientarsi è diventato complicato. Spesso il rischio è spendere cifre importanti per esami inutili o assumere pillole a caso, trascurando invece ciò che funziona davvero. Mettiamo in fila i fatti con parole semplici, separando le mode dalle verità scientifiche.

Eubiosi e Disbiosi: L’Equilibrio della “Giungla” Intestinale

Nel nostro tubo digerente vive una comunità sterminata di microrganismi: trilioni di batteri, funghi e virus. Non sono invasori da distruggere, ma alleati preziosi.

Eubiosi: è la situazione ideale, una sorta di giungla tropicale rigogliosa dove convivono centinaia di specie diverse. Ciascuna svolge un compito: aiuta a digerire le fibre, produce vitamine (come la K e alcune del gruppo B), allena le difese immunitarie e sbarra la strada ai microbi patogeni.

è la situazione ideale, una sorta di giungla tropicale rigogliosa dove convivono centinaia di specie diverse. Ciascuna svolge un compito: aiuta a digerire le fibre, produce vitamine (come la K e alcune del gruppo B), allena le difese immunitarie e sbarra la strada ai microbi patogeni. Disbiosi: si verifica quando questa convivenza salta. Non significa quasi mai che “tutti i batteri sono diventati cattivi”. Spesso vuol dire che si è persa la biodiversità, che le popolazioni protettive sono calate o che alcuni microbi opportunisti hanno preso il sopravvento, portando sintomi come gonfiore, irregolarità, stanchezza o fastidi addominali.

I Test per la Disbiosi: Valgono Davvero la Spesa?

Basta una ricerca su internet per imbattersi in kit fai-da-te che promettono, con un campione di feci o di urine, di dirci se il nostro intestino è “disbiotico” e quale dieta seguire. È qui che serve una dose robusta di realismo:

I test genetici delle feci (mappatura del microbiota): analizzano il DNA dei batteri presenti nel campione. Sono strumenti scientifici straordinari per la ricerca nei laboratori, ma non sono esami diagnostici validati per la routine medica . Nessuna linea guida clinica internazionale o ente sanitario autorizza oggi questi test per fare diagnosi di “disbiosi”, semplicemente perché la variabilità tra un individuo sano e l’altro è enorme: due persone in perfetta salute possono avere popolazioni microbiche diversissime tra loro.

analizzano il DNA dei batteri presenti nel campione. Sono strumenti scientifici straordinari per la ricerca nei laboratori, ma . Nessuna linea guida clinica internazionale o ente sanitario autorizza oggi questi test per fare diagnosi di “disbiosi”, semplicemente perché la variabilità tra un individuo sano e l’altro è enorme: due persone in perfetta salute possono avere popolazioni microbiche diversissime tra loro. I test delle urine (indicano e scatolo): dosano due sostanze derivate dalla scomposizione delle proteine. Purtroppo non sono specifici: basta aver mangiato un pasto ricco di carne la sera prima o avere un rallentamento passeggero del transito per alterarne i valori, senza che ci sia una reale patologia intestinale.

dosano due sostanze derivate dalla scomposizione delle proteine. Purtroppo non sono specifici: basta aver mangiato un pasto ricco di carne la sera prima o avere un rallentamento passeggero del transito per alterarne i valori, senza che ci sia una reale patologia intestinale. I test medici accreditati: quando un medico sospetta un problema reale, ricorre a esami con un valore clinico preciso. Tra questi c’è il Breath Test (test del respiro al lattulosio o glucosio), utile per diagnosticare la SIBO (sovracrescita batterica nel piccolo intestino), oppure il dosaggio della calprotectina fecale, un esame che misura l’infiammazione organica della mucosa (fondamentale per distinguere un comune colon irritabile da malattie infiammatorie croniche come il morbo di Crohn o la colite ulcerosa).

In sintesi: prima di spendere centinaia di euro in kit commerciali di dubbia utilità pratica, è sempre raccomandabile confrontarsi con il proprio medico di fiducia o con lo specialista.

Nel Piatto: Il Cibo che Nutre l’Eubiosi

Il modo più rapido ed economico per favorire l’equilibrio intestinale è il carrello della spesa. I batteri residenti mangiano quello che mangiamo noi: se li nutriamo a zuccheri raffinati, cibi ultra-processati e grassi idrogenati, selezioneremo specie infiammatorie; se offriamo loro fibre e sostanze naturali, produrranno molecole protettive (come gli acidi grassi a catena corta, il cui capofila è il butirrato, vero carburante delle nostre cellule intestinali).

Ecco gli alleati quotidiani da portare in tavola:

I vegetali “amici dei batteri”: carciofi, cicoria, asparagi, porri, cipolle e aglio. Contengono inulina e frutto-oligosaccaridi, zuccheri complessi che noi non assorbiamo ma che i batteri benefici trasformano in sostanze antinfiammatorie.

carciofi, cicoria, asparagi, porri, cipolle e aglio. Contengono inulina e frutto-oligosaccaridi, zuccheri complessi che noi non assorbiamo ma che i batteri benefici trasformano in sostanze antinfiammatorie. L’amido resistente: patate o riso integrale lessati e poi lasciati raffreddare in frigorifero prima del consumo. Raffreddandosi, l’amido cambia struttura e diventa inattaccabile dagli enzimi digestivi dello stomaco, arrivando intatto nel colon dove fa da nutrimento ai microbi produttori di butirrato.

patate o riso integrale lessati e poi lasciati raffreddare in frigorifero prima del consumo. Raffreddandosi, l’amido cambia struttura e diventa inattaccabile dagli enzimi digestivi dello stomaco, arrivando intatto nel colon dove fa da nutrimento ai microbi produttori di butirrato. Avena e legumi: ricchi di fibre solubili e beta-glucani, che nutrono la mucosa e modulano l’assorbimento di colesterolo e zuccheri.

ricchi di fibre solubili e beta-glucani, che nutrono la mucosa e modulano l’assorbimento di colesterolo e zuccheri. I polifenoli: composti antiossidanti presenti in frutti di bosco, melagrana, cacao amaro, tè verde e olio extravergine d’oliva.

composti antiossidanti presenti in frutti di bosco, melagrana, cacao amaro, tè verde e olio extravergine d’oliva. Cibi fermentati al naturale: yogurt bianco intero senza zuccheri aggiunti, kefir, crauti freschi e verdure fermentate artigianali, che apportano metaboliti utili e sostengono le difese della barriera enterica.

Probiotici e Prebiotici: Che Differenza C’è?

Spesso usati come sinonimi, indicano in realtà due concetti completamente diversi.

Categoria Cosa Sono Esempio Quotidiano Funzione Principale Probiotici Batteri vivi (e vitali) che resistono all’acido dello stomaco e arrivano all’intestino. Integratori in capsule/flaconcini contenenti ceppi specifici (es. Lactobacillus, Bifidobacterium) o yogurt/kefir di qualità. Transitano nell’intestino, contrastano l’attecchimento di germi nocivi e stimolano temporaneamente le difese immunitarie. Prebiotici Fibre non digeribili (non contengono cellule vive). Sono il “concime” o nutrimento per i batteri già residenti. Inulina, frutto-oligosaccaridi (FOS), fibre di cicoria, carciofi, legumi. Raggiungono il colon senza essere alterati e vengono fermentati dalla flora batterica locale, stimolandone la crescita.

Quando un integratore contiene sia microrganismi vivi (probiotici) sia il loro nutrimento (prebiotici), prende il nome di sinbiotico. Prendere un probiotico qualsiasi a caso raramente risolve disturbi cronici: ogni ceppo batterico ha indicazioni mirate (alcuni servono durante una cura antibiotica, altri per specifiche alterazioni dell’alvo). La base solida, accessibile a tutti e sostenibile nel tempo, resta sempre un’alimentazione varia, ricca di fibre vegetali e povera di prodotti industriali raffinati.