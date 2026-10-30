Palmi, tensioni e spaccature politiche: Runci (Futuro Nazionale), “prendo le distanze dal movimento ‘Agire’ e da Gianmarco Oliveri”. Cosa è successo

Si accende il confronto politico a Palmi, dove Rosario Runci, presidente di Futuro Nazionale Palmi ed ex componente del movimento culturale Agire, ha annunciato una netta presa di distanza dal movimento e dal suo segretario, Gianmarco Oliveri. A provocare la rottura sono stati alcuni recenti video e contenuti pubblicati da Oliveri sui social network, che Runci contesta duramente, ritenendoli espressione di un modo di fare politica basato sulla diffamazione e lontano da un confronto costruttivo sui problemi della città. Una posizione che segna un distacco pubblico dall’esperienza associativa precedente e che introduce nuovi elementi di tensione nel dibattito politico palmese. Runci critica soprattutto i toni utilizzati e la scelta di rendere pubbliche determinate accuse soltanto dopo la conclusione della competizione elettorale, interrogandosi sulle motivazioni di questa tempistica e richiamando tutti a una maggiore responsabilità nelle dichiarazioni pubbliche.

“Prendo categoricamente le distanze da questi atteggiamenti e dai contenuti diffusi sui social da Gianmarco Oliveri”, dichiara Rosario Runci, che invita a una riflessione sui comportamenti e sulle modalità del confronto politico. “Credo che sia doveroso fermarsi a riflettere seriamente su quanto si sta dicendo e sui toni utilizzati. Ognuno di noi dovrebbe fare un profondo esame di coscienza: a ben vedere, gli scheletri negli armadi ce li abbiamo tutti.” Parole con le quali il presidente di Futuro Nazionale Palmi prende le distanze dalle iniziative comunicative del segretario di Agire, sottolineando la necessità, a suo giudizio, di evitare uno scontro personale che rischia di allontanare l’attenzione dalle questioni di interesse collettivo. La critica non riguarda soltanto il contenuto delle pubblicazioni social, ma anche il momento scelto per diffonderle, sul quale Runci solleva una serie di interrogativi politici.

Le accuse dopo le elezioni e i dubbi sollevati da Runci

Uno degli aspetti maggiormente contestati da Runci riguarda proprio la pubblicazione delle dichiarazioni di Oliveri a competizione elettorale ormai conclusa. Il presidente di Futuro Nazionale Palmi si domanda perché le questioni sollevate non siano state affrontate pubblicamente prima del voto, quando, a suo avviso, avrebbero potuto rappresentare elementi utili alla valutazione dei cittadini. Sul tema della tempistica, Runci pone un primo interrogativo: “Viene naturale chiedersi come mai queste accuse e dichiarazioni non siano state rese pubbliche prima delle elezioni, momento in cui la trasparenza verso i cittadini e gli elettori avrebbe dovuto rappresentare una priorità assoluta.” Da questa considerazione nasce anche il dubbio che dietro le recenti uscite pubbliche possano esserci motivazioni legate agli equilibri politici e alla distribuzione degli incarichi. Si tratta di interrogativi formulati da Runci, che non presenta elementi di prova a sostegno di un eventuale collegamento tra le dichiarazioni di Oliveri e la mancata assegnazione di ruoli.

Il riferimento agli incarichi diventa esplicito quando Runci domanda: “Il dubbio sorge spontaneo: si sta forse tentando di screditare e diffamare le persone unicamente perché non si è ottenuto alcun incarico o poltrona?” Un interrogativo al quale si aggiunge un’ulteriore considerazione sul momento scelto per rendere pubbliche le contestazioni: “Perché tirare fuori queste presunte vicissitudini personali o politiche proprio adesso, a competizione elettorale conclusa?” Le parole di Runci evidenziano una contrapposizione che riguarda sia il metodo del confronto sia le possibili ragioni delle recenti iniziative social del segretario di Agire. Il presidente di Futuro Nazionale Palmi contesta così l’opportunità di alimentare polemiche personali dopo le elezioni, sostenendo la necessità di privilegiare un dibattito fondato sui contenuti e sulle esigenze della comunità.

La posizione di Futuro Nazionale Palmi: rispetto e attenzione alla comunità

Con la sua presa di posizione, Rosario Runci intende ribadire la propria estraneità a quelle che considera logiche di scontro strumentale e rancoroso, segnando una distanza politica e culturale dal movimento Agire e dalle modalità comunicative adottate dal suo segretario. Il presidente di Futuro Nazionale Palmi conferma inoltre la volontà di proseguire un’attività politica improntata al rispetto reciproco, al confronto sui contenuti e alla ricerca di soluzioni per il benessere della comunità palmese. La nota rappresenta dunque una dichiarazione di dissociazione dalle recenti iniziative social di Oliveri e, allo stesso tempo, un richiamo alla necessità di riportare il dibattito cittadino su questioni concrete. Resta sullo sfondo la polemica politica innescata dalle pubblicazioni contestate, rispetto alle quali Runci ha scelto di esprimere pubblicamente la propria contrarietà, prendendo le distanze sia dai toni sia dalle motivazioni che ipotizza possano averne determinato la diffusione.