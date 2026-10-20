Palmi, superata la fase emergenziale: verde pubblico e decoro urbano puntano sulla programmazione

L’Amministrazione comunale di Palmi conferma il proprio impegno sul fronte della cura del verde pubblico, del decoro urbano e dell’igiene cittadina, ambiti che sin dal primo giorno sono stati considerati prioritari nell’azione amministrativa e nella volontà di garantire ai cittadini una città più ordinata, pulita e vivibile. Al momento dell’insediamento, l’Amministrazione ha dovuto confrontarsi con una situazione caratterizzata da numerose criticità e da un significativo accumulo di interventi arretrati. In particolare, nel settore del verde pubblico e del decoro urbano si registravano ritardi stratificatisi nel tempo, con numerosi interventi ancora da eseguire e molte segnalazioni dei cittadini rimaste senza risposta. Una condizione che aveva reso necessario un intenso lavoro iniziale per affrontare le situazioni più urgenti e ristabilire condizioni di normalità nella gestione dei servizi.

Parallelamente all’attività di recupero delle criticità, l’Amministrazione ha avviato un percorso fondato sulla programmazione e sulla pianificazione degli interventi, con l’obiettivo di garantire una gestione più efficace e continuativa della cura del territorio.

Oggi i risultati di questo percorso iniziano a essere concreti e visibili. Il progressivo miglioramento delle condizioni di molte aree della città è il frutto della sinergia consolidatasi tra amministratori, consiglieri delegati, personale della PPM, operatori della MEA e cantonieri comunali, che ogni giorno operano sul territorio con professionalità, senso di responsabilità e spirito di servizio.

Dal Monte Sant’Elia alla Tonnara, dal centro cittadino alle periferie, il lavoro svolto ha consentito di recuperare numerose situazioni arretrate, restituendo decoro, pulizia e maggiore fruibilità a diversi spazi urbani e rispondendo a problematiche che si trascinavano da tempo. Un’azione costante che ha posto le basi per una gestione sempre più organizzata e programmata della cura del verde e del decoro cittadino.

Il consigliere delegato al Verde Pubblico, Antonio Surace, sottolinea che “i miglioramenti che oggi iniziano a vedersi sono il risultato di un lavoro di squadra che coinvolge amministratori, uffici e operatori impegnati quotidianamente sul territorio. Desidero ringraziare la MEA, la PPM e i cantonieri comunali per la professionalità e la disponibilità dimostrate. Dopo aver affrontato le principali urgenze, stiamo consolidando un metodo basato sulla programmazione e sulla pianificazione degli interventi, fondamentale per garantire continuità ed efficacia nella cura della città“.

Sulla stessa linea l’assessore all’Ambiente, Lucia Muscari, che evidenzia come “i primi risultati raggiunti siano certamente incoraggianti, ma non debbano rappresentare un punto di arrivo. Al contrario, devono spingerci a proseguire con ancora maggiore determinazione sulla strada del miglioramento continuo della qualità urbana e della cura degli spazi pubblici. Per questo desidero ringraziare la MEA, la PPM e i cantonieri comunali per il prezioso lavoro che svolgono ogni giorno“.

L’Amministrazione comunale ribadisce la volontà di proseguire su questa strada, consolidando un metodo di lavoro orientato alla programmazione, alla prevenzione delle criticità e alla valorizzazione delle risorse umane impegnate sul territorio, con l’obiettivo di rendere Palmi sempre più curata, decorosa e vivibile.