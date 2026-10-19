Palmi, l’Einaudi-Alvaro apre le porte all’Europa: Erasmus e viaggi all’estero per gli studenti

L’I.I.S. “Einaudi-Alvaro” di Palmi guarda all’Europa e punta sull’internazionalizzazione della propria offerta formativa, offrendo agli studenti nuove opportunità di crescita, confronto e conoscenza attraverso esperienze all’estero. Lo scorso 15 ottobre, l’Istituto ha celebrato l’Erasmus Day, una giornata dedicata alla presentazione delle iniziative di mobilità internazionale e dei percorsi educativi che accompagneranno gli studenti nel corso dell’anno scolastico. Al centro dell’incontro, la programmazione dei progetti Erasmus, i gemellaggi eTwinning e l’organizzazione dei viaggi all’estero, con attività che coinvolgeranno tutti gli studenti della scuola. Un appuntamento che ha rappresentato un’importante occasione per conoscere da vicino le possibilità offerte dai programmi europei e comprendere il valore delle esperienze formative oltre i confini nazionali, in una prospettiva di apertura culturale e di crescita personale.

Erasmus, gemellaggi e viaggi all’estero: la programmazione dell’Istituto

All’incontro hanno partecipato la professoressa Ottavia Silvana Morgante, collaboratrice del Dirigente scolastico, e le referenti di plesso, professoresse Lilli Sgro e Antonella Catanzaro. Proprio quest’ultima, nella sua veste di referente per l’internazionalizzazione dei progetti Erasmus dell’Istituto, ha illustrato nel dettaglio la progettazione annuale, soffermandosi sia sulle iniziative Erasmus sia sui gemellaggi eTwinning, strumenti attraverso i quali la scuola promuove il dialogo e la collaborazione con altre realtà educative europee. Durante la presentazione è stata inoltre illustrata l’intera programmazione dei viaggi all’estero previsti nel corso dell’anno, destinati a coinvolgere tutti gli studenti dell’Einaudi-Alvaro. La giornata ha suscitato grande attenzione e partecipazione tra i ragazzi, che hanno seguito con interesse gli interventi e posto numerose domande sulle opportunità offerte dai progetti e sulle modalità delle mobilità internazionali. Un coinvolgimento che testimonia la curiosità degli studenti verso esperienze capaci di ampliare gli orizzonti culturali e formativi.

Il sostegno della dirigenza e l’impegno per una scuola aperta al mondo

La realizzazione delle attività internazionali si inserisce in un percorso sostenuto dalla dirigenza scolastica e dalla collaborazione tra le diverse figure dell’Istituto. Un particolare ringraziamento da parte dell’intera comunità scolastica è stato rivolto alla Dirigente scolastica, professoressa Mariarosaria Russo, per l’impegno con cui rende possibili queste iniziative e per la convinzione nel valore di una scuola aperta al mondo. Il riconoscimento è stato esteso ai suoi collaboratori, il professor Riccardo Rossetti, vicario del Dirigente scolastico, e la professoressa Ottavia Silvana Morgante, oltre che al DSGA, avvocato Carmela Cambareri, per la fattiva cooperazione e il convinto sostegno ai progetti Erasmus dell’Istituto. L’Erasmus Day ha così rappresentato non soltanto un momento informativo sulle iniziative in programma, ma anche un’occasione per ribadire l’importanza di una formazione capace di andare oltre le attività didattiche tradizionali. Attraverso gli scambi internazionali, i gemellaggi e le esperienze all’estero, l’Einaudi-Alvaro di Palmi conferma la volontà di accompagnare i propri studenti in un percorso di crescita che favorisca la conoscenza di altre culture e la formazione di cittadini europei consapevoli e curiosi, valorizzando il ruolo della scuola come porta aperta sul mondo.