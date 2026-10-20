Palmi, l’arte diventa un’esperienza per tutti: al via il laboratorio creativo tra disegno, pittura e sperimentazione

Avvicinarsi al disegno, scoprire la pittura, provare a dare forma a un’idea attraverso materiali e colori. È l’invito di “Fare Arte”, il laboratorio artistico curato dall’artista palmese Nadia Riotto, che si presenterà al pubblico venerdì 23 ottobre, alle ore 16, presso il Centro Giovanni Paolo II di Palmi. L’iniziativa è promossa dall’associazione musicale no profit Ibicolab insieme alla parrocchia Maria SS. del Rosario. L’open day sarà un’occasione per conoscere le attività del laboratorio e mettersi alla prova: la proposta è aperta a tutte le età e si rivolge anche ai principianti e a chi desidera avvicinarsi per la prima volta alla pratica artistica.

Nata formalmente nel 2021 per iniziativa di un gruppo di musicisti palmesi, Ibicolab opera a piazzale Ibico come scuola di musica, laboratorio di musica d’insieme e organizzatrice di eventi. La sua esperienza si lega al progetto di accoglienza e inclusione del Centro Giovanni Paolo II, divenuto luogo di attività sociali e culturali.

In questo contesto si inserisce il laboratorio con Nadia Riotto, che porterà nel percorso un’esperienza maturata tra pittura e scultura tessile. Nata a Palmi nel 1992, l’artista si è diplomata in pittura all’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria nel 2019. Nello stesso anno ha fondato il collettivo EnantioLab e ha esposto al Premio Nazionale delle Arti presso l’Accademia Albertina di Torino. Nel 2022 ha vinto il Premio Elmo nella categoria artisti. La sua ricerca si concentra sulla dimensione spirituale e sull’interiorità dell’essere umano, attraverso opere caratterizzate dall’impiego di fibre tessili e imbottiture.

Il percorso formativo è proseguito con il diploma in scultura, conseguito nel 2024. Nylon, stoffe e gommapiuma, anche recuperati, sono diventati strumenti di un linguaggio personale, nel quale trovano spazio il rapporto con la materia e il legame con la propria terra. Nadia ha scelto di continuare a lavorare a Palmi, facendo della città il luogo della propria ricerca creativa.

Tra i riconoscimenti ricevuti figura la Targa Instagram del Premio Arte 2023, nella sezione scultura, con “L’attesa”. Realizzata in nylon e poliestere, l’opera richiama nel colore la superficie del marmo, mentre la postura e la figura incompleta rimandano ai reperti archeologici.

Con “Fare Arte”, l’esperienza dell’artista incontra il desiderio di rendere accessibile la pratica creativa. Disegno, pittura e sperimentazione saranno al centro di un percorso da conoscere durante l’open day, partendo dalla curiosità e dalla disponibilità a provare.

“Una giornata per scoprire, sperimentare e dare forma alla creatività” è il messaggio della locandina. L’appuntamento è per venerdì 23 ottobre alle ore 16, al Centro Giovanni Paolo II di Palmi. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 347 7394110.