Palmi, la scuola Einaudi-Alvaro porta gli studenti in Europa e nelle aziende della Calabria: tutti i progetti

Un anno scolastico ricco di opportunità internazionali, esperienze formative nelle aziende calabresi e progetti innovativi per avvicinare gli studenti al mondo del lavoro. L’I.I.S. “Einaudi-Alvaro” di Palmi presenta il programma delle attività per il nuovo anno, puntando su due direttrici principali: l’apertura verso l’Europa e la valorizzazione delle risorse del territorio. Dalle mobilità Erasmus+ in Germania, Francia e Fiandre ai viaggi studio in diverse città europee, fino al progetto ENOTRIA dedicato alle eccellenze enogastronomiche della Calabria, l’Istituto propone un’offerta formativa che affianca alle tradizionali attività didattiche esperienze concrete di apprendimento, confronto e crescita personale. Un percorso promosso sotto la guida della dirigente scolastica Mariarosaria Russo, con l’obiettivo di fornire ai ragazzi competenze linguistiche, professionali e trasversali utili per affrontare il futuro universitario e lavorativo. La scuola conferma così la volontà di rispondere alle esigenze e alle aspirazioni degli studenti attraverso una didattica sempre più aperta, partecipativa e collegata alla realtà contemporanea.

Erasmus+ e viaggi studio: gli studenti dell’Einaudi-Alvaro alla scoperta dell’Europa

La dimensione internazionale rappresenta uno degli elementi centrali della proposta educativa dell’Istituto di Palmi. Attraverso il programma Erasmus+, gli studenti potranno partecipare a diverse esperienze di mobilità all’estero, confrontandosi con realtà scolastiche, lingue e culture differenti. Sono previste attività a Oberhausen, in Germania, rivolte agli studenti di tedesco, e a Bergerac, nell’area di Bordeaux, per quelli di francese. Nelle Fiandre si svolgerà inoltre una mobilità condivisa con l’Irlanda, che consentirà ai partecipanti di entrare in contatto con studenti e istituti di diversi Paesi europei. L’internazionalizzazione non riguarderà soltanto chi viaggerà all’estero: l’Einaudi-Alvaro ospiterà infatti anche studenti e rappresentanti delle scuole partner attraverso mobilità in entrata, offrendo così all’intera comunità scolastica opportunità di scambio linguistico e culturale. Anche coloro che non parteciperanno direttamente ai viaggi potranno confrontarsi con nuove tradizioni, abitudini e prospettive, vivendo l’Europa all’interno delle proprie classi.

Il programma comprende anche iniziative dedicate alla formazione del personale scolastico, con attività di job shadowing a Valencia, finalizzate allo scambio di buone pratiche e metodologie didattiche con colleghi europei. È inoltre previsto un viaggio studio a Nizza per 20 studenti, reso possibile grazie al POR Calabria, al quale seguiranno ulteriori esperienze formative estive a Parigi, Dublino, Cipro, Malta, Valencia e Barcellona. Queste attività puntano a rafforzare le competenze multilinguistiche e di cittadinanza, favorendo anche il conseguimento di certificazioni spendibili nei successivi percorsi universitari e professionali. L’organizzazione dei progetti è affidata alla referente per i viaggi e l’internazionalizzazione, professoressa Antonella Catanzaro, coadiuvata dai collaboratori della dirigente scolastica, il professore Riccardo Rossetti, vicario del dirigente, e la professoressa Ottavia Silvana Morgante, insieme alla DSGA, avvocato Carmela Cambareri. Un lavoro condiviso che sostiene la vocazione internazionale dell’Istituto e la sua apertura verso nuove esperienze formative.

Il progetto ENOTRIA porta gli studenti tra vigneti, aziende e tradizioni della Calabria

Accanto ai programmi internazionali, l’Einaudi-Alvaro dedica particolare attenzione al rapporto con il territorio, considerato un vero e proprio ambiente di apprendimento. In questa prospettiva si inserisce il progetto “ENOTRIA: dalla Magna Grecia all’Italia”, un percorso dedicato alla conoscenza delle produzioni tipiche, dell’enogastronomia tradizionale, del turismo sostenibile e della green economy. L’iniziativa intende coinvolgere direttamente gli studenti nella scoperta delle risorse regionali, collegando le conoscenze acquisite a scuola con le competenze richieste nei settori produttivi e turistici. Il progetto propone una didattica esperienziale che supera la sola lezione frontale, attraverso attività sul campo, laboratori, visite guidate, workshop, testimonianze di imprenditori, storytelling, produzione di contenuti multimediali e momenti di team building. L’obiettivo è favorire lo sviluppo del pensiero critico, della collaborazione, del problem solving, della leadership, dell’adattabilità e della resilienza, valorizzando al tempo stesso le potenzialità economiche e culturali del territorio calabrese.

Il percorso sarà organizzato come un vero e proprio Camp formativo, nel quale le esperienze dirette si affiancheranno alle attività laboratoriali e ai momenti di crescita personale. Gli studenti saranno coinvolti in gaming, role playing, simulazioni e lavori di gruppo, oltre che in visite e attività presso cantine, vigneti, strutture turistiche e luoghi di interesse storico e culturale. Particolare rilievo avranno le esperienze legate alle realtà vitivinicole Librandi e Senatore, attraverso le quali i ragazzi potranno approfondire la conoscenza del Cirò, uno dei vini più antichi d’Italia, legato alla denominazione DOC e alla più recente DOCG. Il percorso consentirà inoltre di esplorare il rapporto tra produzioni di qualità e territorio, con riferimento alla “DOP Economy” e al brand “Calabria Straordinaria”. La formazione comprenderà anche temi legati alla sostenibilità ambientale, alla biodiversità, all’economia circolare, alla decarbonizzazione, alla transizione ecologica ed energetica e al cambiamento climatico, collegando queste sfide alle prospettive di sviluppo della regione.

La dirigente Mariarosaria Russo: “Una scuola che guarda con coraggio al futuro”

A illustrare il significato del programma educativo è la dirigente scolastica Mariarosaria Russo, che evidenzia il valore di un modello formativo capace di coniugare le opportunità offerte dall’internazionalizzazione con la conoscenza e la valorizzazione delle risorse locali. La proposta dell’Einaudi-Alvaro punta a costruire una scuola nella quale l’apprendimento delle lingue, le esperienze interculturali, la preparazione professionale e la crescita personale siano parte di un percorso unitario, in grado di rispondere ai bisogni delle nuove generazioni. Una visione sostenuta dal lavoro dell’intera comunità educante, che contribuisce all’organizzazione e alla realizzazione delle numerose iniziative programmate per il nuovo anno scolastico.

“L’avvio di questo nuovo anno scolastico conferma l’impegno profondo dell’I.I.S. “Einaudi-Alvaro” di Palmi nel costruire una scuola che guarda con coraggio al futuro, capace di intercettare la complessità del mondo giovanile e di rispondere alle legittime aspettative di crescita dei nostri studenti. La nostra proposta educativa si muove quest’anno su due direttrici fondamentali: la vocazione internazionale e il legame profondo con il territorio.

Da un lato, grazie a un ricco programma Erasmus+ e a numerosi viaggi studio, offriamo ai ragazzi concrete occasioni di mobilità in tutta Europa — dalla Germania alla Francia, dall’Irlanda alla Spagna — convinti che studiare una lingua significhi soprattutto imparare a incontrare l’altro e formare cittadini europei consapevoli. Dall’altro lato, valorizziamo la nostra regione come un vero e proprio ambiente di apprendimento. Ne è un esempio perfetto il progetto “ENOTRIA”, un percorso esperienziale che porta la didattica fuori dalle aule, tra i vigneti e le aziende d’eccellenza della Calabria, per far scoprire ai ragazzi la “DOP Economy”, il turismo sostenibile e l’economia circolare. La nostra scuola vuole essere un luogo di scoperta e di innovazione, dove lo sviluppo delle competenze professionali si unisce alla crescita personale, al pensiero critico e alla capacità di collaborazione di ogni singolo studente”.

Il nuovo anno scolastico dell’I.I.S. Einaudi-Alvaro di Palmi si apre dunque con un programma che mette in relazione formazione, innovazione didattica e conoscenza del territorio. Le esperienze Erasmus+, i viaggi studio e le attività del progetto ENOTRIA rappresentano strumenti attraverso i quali l’Istituto intende offrire agli studenti occasioni di apprendimento che vadano oltre l’aula scolastica, favorendo l’incontro con culture diverse e con le realtà produttive della Calabria. Alla base delle iniziative c’è l’impegno della dirigente Mariarosaria Russo e dell’intera comunità educante nel costruire una scuola capace di accompagnare i ragazzi nella crescita personale, nello sviluppo delle competenze e nella preparazione alle opportunità del futuro.