Palmi, importante via libera sullo stadio Lo Presti: passaggio decisivo verso la regolarizzazione dell’impianto e l’aumento della capienza

Un passo avanti per il futuro dello stadio comunale “Giuseppe Lo Presti” di Palmi. Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria ha espresso parere favorevole al progetto di adeguamento antincendio predisposto dall’Amministrazione comunale, aprendo la strada agli interventi necessari per regolarizzare l’impianto e consentire l’accesso a un massimo di 199 spettatori. Il provvedimento, protocollo n. 32354 del 26 ottobre 2026, relativo alla pratica antincendio n. 6499, attesta la conformità del progetto presentato dall’Ufficio Tecnico Comunale alle normative vigenti in materia di prevenzione incendi per gli impianti sportivi con capienza fino a 199 spettatori. Si tratta di un passaggio significativo per una struttura sportiva cittadina interessata da un percorso di adeguamento atteso da anni, anche se il via libera ottenuto non equivale ancora all’autorizzazione definitiva all’utilizzo dell’impianto con la nuova capienza. Prima sarà necessario realizzare gli interventi previsti e completare l’iter amministrativo attraverso la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

Ad annunciare il risultato è il sindaco di Palmi, Giovanni Calabria, che in una nota sottolinea l’importanza del pronunciamento dei Vigili del Fuoco per il futuro dello stadio cittadino. “Importante risultato per il futuro dello stadio comunale “Giuseppe Lo Presti” di Palmi. Il Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria ha espresso parere favorevole sul progetto di adeguamento antincendio predisposto dal Comune di Palmi, segnando un passaggio decisivo verso la regolarizzazione dell’impianto e l’aumento della capienza destinata al pubblico.

Il parere positivo, contenuto nel provvedimento protocollo n. 32354 del 26 ottobre 2026 relativo alla pratica antincendio n. 6499, attesta la conformità del progetto presentato dall’Ufficio Tecnico Comunale alla normativa vigente in materia di prevenzione incendi per impianti sportivi con capienza fino a 199 spettatori”, afferma il primo cittadino.

Dallo stanziamento delle risorse al progetto: il percorso per mettere a norma lo stadio

Il percorso che ha portato al parere favorevole dei Vigili del Fuoco è iniziato nei mesi scorsi, con la decisione dell’Amministrazione comunale di destinare risorse specifiche all’adeguamento dello stadio. Nella nota viene ricostruito l’iter avviato attraverso la deliberazione del Consiglio comunale n. 88 del 20 luglio 2026, seguita dall’affidamento delle attività progettuali agli uffici tecnici e da una serie di confronti con il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria. Un lavoro che, secondo quanto evidenziato dall’Amministrazione, ha consentito di arrivare all’approvazione del progetto senza richieste di modifiche sostanziali o integrazioni correttive.

“Si tratta di un risultato che trae origine da una precisa scelta politica dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Calabria, che con la deliberazione del Consiglio comunale n. 88 del 20 luglio 2026 ha destinato, per la prima volta, specifiche risorse economiche all’adeguamento e alla messa a norma dello stadio cittadino. Una decisione che ha consentito di avviare concretamente un percorso atteso da anni e finalizzato a restituire piena funzionalità all’impianto sportivo.

A seguito dello stanziamento delle risorse, nel mese di agosto è stato affidato all’ingegnere Antonino Scarfone, responsabile del Settore 7, il compito di predisporre gli atti e il progetto necessari per l’avvio dell’iter autorizzativo.

Fondamentale, in questo percorso, si è rivelata la sinergia tra amministratori, uffici comunali e Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria. Il 16 settembre scorso, presso la sede dei Vigili del Fuoco, si è svolto un primo tavolo tecnico al quale hanno preso parte gli assessori Lucia Muscari e Francesco Trentinella, insieme all’ingegnere Scarfone e ai responsabili dell’Ufficio Prevenzione Incendi. In quell’occasione sono state illustrate le prime soluzioni progettuali e sono state recepite le indicazioni tecniche necessarie alla definizione dell’intervento.

Successivamente il confronto è proseguito attraverso ulteriori incontri operativi tra i tecnici comunali e i referenti del Comando Provinciale, consentendo di affinare il progetto e predisporre una proposta pienamente conforme ai requisiti richiesti dalle norme di sicurezza.

Particolarmente significativo è il fatto che il progetto elaborato dagli uffici comunali abbia ottenuto il parere favorevole senza che il Comando dei Vigili del Fuoco richiedesse modifiche sostanziali o integrazioni correttive agli elaborati presentati. Un elemento che testimonia la qualità del lavoro svolto dal personale tecnico del Comune e l’elevato livello di preparazione dimostrato nella predisposizione della documentazione progettuale, oltre a confermare l’efficacia del dialogo istituzionale instaurato tra gli enti coinvolti.

Stadio Lo Presti, cosa manca per autorizzare l’accesso a 199 spettatori

Con il parere favorevole dei Vigili del Fuoco si apre adesso la fase successiva dell’iter, quella che dovrà portare alla concreta realizzazione degli interventi di adeguamento antincendio. L’obiettivo è consentire allo stadio Lo Presti di accogliere fino a 199 spettatori nel rispetto delle norme di sicurezza, aumentando la capienza destinata al pubblico e garantendo alle società sportive del territorio una struttura adeguata agli standard richiesti. L’Amministrazione comunale chiarisce tuttavia che il pronunciamento del Comando provinciale rappresenta il presupposto per procedere con i lavori e non ancora la conclusione dell’intero percorso autorizzativo.

“L’approvazione ottenuta rappresenta adesso il presupposto indispensabile per la realizzazione degli interventi previsti. Una volta completati i lavori di adeguamento, il Comune potrà presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), passaggio conclusivo che consentirà di regolarizzare definitivamente la posizione dell’impianto ai fini antincendio e di autorizzarne l’utilizzo con una capienza fino a 199 spettatori.

L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di garantire alla città uno stadio sicuro, pienamente conforme alle normative vigenti e capace di accogliere un numero maggiore di tifosi e appassionati, offrendo alle società sportive del territorio un impianto finalmente adeguato agli standard richiesti.

Il parere favorevole dei Vigili del Fuoco rappresenta quindi non un punto di arrivo, ma una tappa fondamentale di un percorso che, grazie alla programmazione delle risorse comunali, al lavoro degli amministratori e alla competenza degli uffici tecnici, consentirà nei prossimi mesi di restituire al “Lo Presti” una piena fruibilità nel rispetto delle norme di sicurezza”, conclude la nota dell’Amministrazione comunale.