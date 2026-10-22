Palmi, il Movimento FARO prende le distanze da Soccorsa Bruno: “pieno sostegno a sindaco Calabria”

“Nella mattinata di oggi abbiamo appreso a mezzo stampa della restituzione delle deleghe da parte del capogruppo del Movimento Faro in Consiglio Comunale Soccorsa Bruno. Secondo la ricostruzione offerta dal giornalista, la Bruno avrebbe affermato che ‘mancano le condizioni per poter lavorare’. Il Movimento FARO, prende le distanze da quanto dichiarato dalla Consigliera Bruno, ribadendo pieno sostegno al Sindaco Calabria ed alla sua azione amministrativa, che ritiene condivisa con l’intera Amministrazione Comunale in una attività di quotidiano impegno e di decisioni collegiali“. È quanto si legge in una nota del Movimento FARO.

“Siamo convinti, oggi più che mai, che la scelta di sostenere Giovanni Calabria Sindaco sia stata corretta e, a distanza di 4 mesi, tale convinzione è rimasta inalterata. Amministrare una Città come Palmi non è cosa semplice e, al contrario di quanto avveniva in passato, si è scelta la linea dell’impegno quotidiano nel raggiungere risultati al posto di proclami sterili atti solo a propagandare l’azione amministrativa ed a mantenere un clima di costante campagna elettorale. Per tali ragioni siamo costretti a stigmatizzare le dichiarazioni della Bruno e, ancor di più, il metodo utilizzato poiché ha ritenuto di far conoscere la sua posizione al Movimento tramite l’articolo di stampa“, conclude il Movimento FARO.