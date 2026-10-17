Palmi, il Comune corre ai ripari per la crisi carburanti: autobus gratis per tutti | INFO

L’Amministrazione Comunale di Palmi ha disposto la gratuità del servizio di trasporto pubblico locale per sette giornate consecutive, da domenica 18 a sabato 24 ottobre, in risposta “alle difficoltà nell’approvvigionamento dei carburanti determinate dalle agitazioni e dalle interruzioni della filiera distributiva segnalate sul territorio. La situazione contingente rischia infatti di limitare la mobilità individuale e di incidere sull’accesso ai luoghi di lavoro e di studio, alle strutture sanitarie, agli uffici pubblici e alle attività economiche. Per questo motivo il Comune ha deciso di promuovere una misura straordinaria finalizzata a favorire una più ampia fruizione del trasporto pubblico collettivo”. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con la PPM, presieduta da Silvana Misale, e consentirà a tutti gli utenti, residenti e non residenti, di usufruire gratuitamente del servizio per l’intera durata del provvedimento.

“In un momento caratterizzato da difficoltà oggettive per molti cittadini, abbiamo ritenuto necessario attivare una misura immediata e concreta che possa contribuire a ridurre i disagi legati alla carenza di carburanti”, dichiara il sindaco Giovanni Calabria. “Garantire la possibilità di spostarsi per raggiungere il posto di lavoro, la scuola, gli uffici o le strutture sanitarie rappresenta una priorità. Ringrazio la PPM la presidente Silvana Misale e tutto il CdA per la sensibilità e la collaborazione dimostrate nel rendere possibile questa iniziativa“, evidenzia. L’Amministrazione comunale conferma così “la propria attenzione verso le esigenze della popolazione e la volontà di intervenire tempestivamente per sostenere cittadini, famiglie, studenti e lavoratori in una fase di particolare difficoltà, promuovendo al contempo l’utilizzo del trasporto pubblico come strumento di mobilità efficiente e accessibile”.