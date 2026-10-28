Palmi, gli studenti lasciano le aule e diventano olivicoltori per un giorno: dalle olive all’olio, la lezione è sul campo

Dai banchi di scuola agli uliveti, fino alla produzione e alla degustazione dell’olio. Per un giorno, gli studenti dell’Istituto Tecnico Agrario dell’I.I.S. “Einaudi-Alvaro” di Palmi hanno lasciato le aule per vivere un’esperienza formativa direttamente sul campo, partecipando alla raccolta delle olive e alle successive operazioni di molitura. L’iniziativa, organizzata come da tradizione nel mese di ottobre 2026, si è svolta presso la storica azienda agraria “Regina Elena”, annessa all’istituto scolastico.

Tutte le classi dell’ITA sono state coinvolte nelle attività, trasformando le conoscenze teoriche acquisite durante le lezioni in competenze pratiche. Una giornata dedicata alla scoperta di una delle attività più rappresentative del calendario agricolo, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra scuola, territorio e tradizioni produttive locali.

Dalla raccolta delle olive alla scoperta della filiera olivicola

L’esperienza ha coinvolto studenti, docenti e personale tecnico in un’attività condivisa, caratterizzata dalla collaborazione, dalla partecipazione attiva e dal lavoro di squadra. Lungo i filari dell’azienda agraria, ciascuno ha contribuito alle operazioni secondo le proprie competenze e il proprio livello di esperienza.

Gli insegnanti e il personale tecnico hanno seguito gli studenti nelle diverse fasi della raccolta, prestando particolare attenzione agli aspetti legati alla sicurezza, alle tecniche di raccolta, ai criteri di maturazione delle olive e alle buone pratiche agronomiche.

La giornata ha così rappresentato molto più di una semplice esercitazione pratica: gli allievi hanno avuto la possibilità di conoscere direttamente le prime fasi della filiera olivicola e di comprendere quanto le operazioni effettuate in campo possano incidere sulla qualità del prodotto finale.

A Seminara la visita al Frantoio Sorelle Garzo: dalla molitura all’olio di qualità

Nel pomeriggio, il percorso formativo è proseguito presso il Frantoio “Sorelle Garzo” di Seminara, dove gli studenti hanno assistito alle operazioni di estrazione dell’olio.

Durante la visita, le classi hanno potuto osservare da vicino il funzionamento di macchinari di ultima generazione e conoscere le diverse fasi del processo di trasformazione delle olive, finalizzato all’ottenimento di un prodotto di elevata qualità.

Successivamente, gli studenti hanno partecipato a un approfondimento dedicato all’analisi organolettica dell’olio, attraverso il panel test, guidato da un tecnico assaggiatore esperto e certificato.

L’attività ha consentito agli allievi di avvicinarsi ai criteri di valutazione sensoriale dell’olio, approfondendo l’importanza dei controlli qualitativi lungo l’intera filiera produttiva. Un’occasione per integrare le nozioni teoriche con l’osservazione diretta delle tecnologie e delle procedure utilizzate nelle aziende del settore.

La collaborazione tra scuola e imprese del territorio

Un contributo fondamentale alla realizzazione dell’iniziativa è arrivato proprio dal Frantoio “Sorelle Garzo” di Seminara, una delle aziende partner dell’I.I.S. “Einaudi-Alvaro”, che ha messo a disposizione a titolo completamente gratuito attività e servizi relativi alle diverse fasi della filiera olivicola.

La collaborazione ha interessato l’intero percorso produttivo, dalla raccolta alla trasformazione delle olive, fino alle analisi organolettiche e all’imbottigliamento.

Un esempio concreto dell’importanza del rapporto tra scuola e mondo del lavoro, attraverso il coinvolgimento delle realtà produttive locali in attività capaci di arricchire l’offerta formativa. La sinergia permette infatti agli studenti di integrare conoscenze teoriche, competenze tecniche ed esperienza diretta, confrontandosi con i processi e le professionalità del settore agricolo.

Il coinvolgimento della comunità scolastica dell’Einaudi-Alvaro

La riuscita dell’iniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione e al contributo dell’intera comunità scolastica.

L’attività è stata sostenuta e incoraggiata dalla dirigente scolastica, prof.ssa Mariarosaria Russo, e dai suoi collaboratori, il prof. Riccardo Rossetti, vicario della dirigente scolastica, e la prof.ssa Ottavia Silvana Morgante.

Un ruolo importante è stato svolto anche dalle responsabili di plesso, la prof.ssa Maria Falbo, direttrice dell’Azienda Agraria, e la prof.ssa Luciana Saffioti, dalla DSGA, avv. Carmela Cambareri, oltre che da tutti i docenti coinvolti e dal personale tecnico.

Il loro impegno congiunto ha permesso di organizzare un’attività didattica condivisa, coinvolgente e ricca di contenuti formativi, valorizzando la partecipazione degli studenti e il contributo delle diverse componenti della scuola.

La giornata si è conclusa con la soddisfazione per il lavoro svolto, la consapevolezza delle nuove competenze acquisite e la gioia di aver contribuito a un progetto comune.

Tra gli ulivi dell’azienda agraria “Regina Elena” e le operazioni osservate al frantoio di Seminara, la raccolta delle olive si è trasformata in una esperienza di apprendimento, responsabilità e cooperazione, confermando il valore della formazione tecnico-agraria quando le conoscenze scolastiche incontrano direttamente il lavoro, le imprese e le tradizioni del territorio.