Palmi, Futuro Nazionale lancia un appello a cittadini e politica: “basta polemiche sui social, torniamo al dialogo”

Un invito a recuperare il senso di comunità, a utilizzare i social network in maniera responsabile e a riportare il confronto politico nelle sedi opportune. È questo il messaggio lanciato da Rosario Runci, referente del Comitato Palmi 1028 di Futuro Nazionale, che interviene sul clima del dibattito pubblico cittadino, richiamando cittadini, amministratori e rappresentanti politici a un maggiore rispetto reciproco.“Spazio di condivisione e comunità, non uno sfogatoio virtuale”: è il principio dal quale parte la riflessione di Runci, che esprime “preoccupazione per il clima sempre più teso che caratterizza le discussioni online”. Secondo il referente del comitato, “le continue lamentele e i botta e risposta sui social rischiano di trasformarsi in polemiche sterili, allontanando progressivamente i cittadini dalla partecipazione alla vita pubblica di Palmi”.

Segnalazioni e disservizi, l’invito a rivolgersi agli uffici comunali

Uno dei punti centrali dell’intervento riguarda la necessità di distinguere il confronto sui social dalle modalità ufficiali attraverso le quali i cittadini possono segnalare le problematiche del territorio. Secondo Futuro Nazionale, “questioni come le buche stradali, la pulizia della città e gli altri disservizi dovrebbero essere portate all’attenzione degli uffici comunali e dei canali istituzionali dell’amministrazione, individuati come le sedi appropriate per richiedere interventi concreti”. L’obiettivo dell’appello “non è scoraggiare la partecipazione dei cittadini, ma favorire modalità di comunicazione che possano tradursi in richieste precise e in un confronto utile alla risoluzione dei problemi quotidiani”.

Politica e social network, Runci chiede di superare le polemiche

Il richiamo è rivolto anche alla classe politica locale e ai simpatizzanti delle diverse forze politiche. Per Runci è necessario abbandonare la logica delle continue provocazioni e delle risposte polemiche attraverso il web, privilegiando invece occasioni di confronto diretto. Il referente del Comitato Palmi 1028 auspica che le divergenze possano essere affrontate attorno a un tavolo, attraverso un dialogo adulto, rispettoso e costruttivo, capace di mettere al centro le esigenze della città piuttosto che le contrapposizioni personali o politiche. Alla base della posizione espressa dal comitato c’è la volontà di promuovere una maggiore collaborazione tra cittadini, rappresentanti istituzionali e forze politiche, nella convinzione che il rispetto reciproco e l’impegno concreto siano elementi fondamentali per la crescita della comunità.

Futuro Nazionale apre alla collaborazione con l’amministrazione comunale

Nella parte conclusiva del suo intervento, Rosario Runci ribadisce la disponibilità del Comitato Palmi 1028 di Futuro Nazionale a collaborare con i cittadini e con l’amministrazione comunale, indipendentemente dalle differenti appartenenze politiche. “Il comitato resta a disposizione di tutti i cittadini e dell’amministrazione, qualora decida di aprirci la porta e farci entrare. Al di là del colore politico di ciascuno, saremo sempre pronti a dare una mano, con l’unico obiettivo del bene della nostra città e dei cittadini”, dichiara il referente.