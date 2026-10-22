Palmi, detenuti e volontari insieme per ripulire il territorio: l’iniziativa di Plastic Free e Seconda Chance

Detenuti, persone affidate all’esecuzione penale esterna e volontari insieme per ripulire un tratto del territorio di Palmi, trasformando la tutela dell’ambiente in un’occasione concreta di inclusione e reinserimento sociale. È questo l’obiettivo della giornata di pulizia ambientale promossa da Plastic Free e Seconda Chance, in programma sabato 24 ottobre, alle ore 9:30, con ritrovo al Fortino di Pietrenere. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Palmi e coordinata per Seconda Chance da Valeria Votano, coinvolgerà gli istituti penitenziari di Vibo Valentia, Laureana di Borrello e Locri, insieme a persone affidate all’Ufficio di esecuzione penale esterna. I partecipanti lavoreranno fianco a fianco con i volontari nella raccolta dei rifiuti e nella cura degli spazi comuni, condividendo un’attività utile alla collettività. Un appuntamento che vuole andare oltre il semplice intervento di pulizia, offrendo un’opportunità di incontro tra persone con esperienze differenti e contribuendo a superare distanze e pregiudizi attraverso la collaborazione e l’impegno per il territorio.

Ambiente e reinserimento sociale: il valore dell’iniziativa

Alla base del progetto c’è l’idea che la libertà passi anche attraverso la possibilità di sentirsi parte di una comunità, contribuire alla sua vita e vedere riconosciuto il valore del proprio impegno. La giornata di Palmi nasce proprio dalla volontà di creare uno spazio nel quale l’inclusione possa tradursi in gesti concreti, attraverso un’attività condivisa che richiama il senso di responsabilità individuale e collettiva. Prendersi cura dell’ambiente diventa così un modo per partecipare alla vita del territorio e costruire nuove relazioni, offrendo a detenuti e persone coinvolte in percorsi di esecuzione penale esterna l’occasione di contribuire al benessere della comunità. In questa prospettiva, il reinserimento non riguarda soltanto il percorso personale di chi cerca di ricostruire il proprio futuro, ma anche la disponibilità della società ad accogliere, riconoscere e valorizzare il contributo di ciascuno. La collaborazione tra volontari e partecipanti punta dunque a favorire la conoscenza reciproca, dimostrando come un impegno comune possa rappresentare un primo passo verso il superamento delle barriere sociali e dei pregiudizi.

Seconda Chance, l’associazione che favorisce il lavoro e il reinserimento dei detenuti

Tra i promotori dell’iniziativa figura Seconda Chance, associazione non profit del Terzo settore nata nel 2022 dall’impegno della giornalista del TgLa7 Flavia Filippi. L’organizzazione opera per favorire opportunità di reinserimento sociale e lavorativo attraverso la collaborazione con il mondo delle imprese, promuovendo occasioni di occupazione per detenuti, persone affidate ed ex detenuti. Accanto all’attività finalizzata all’inserimento lavorativo, Seconda Chance sviluppa progetti formativi, sportivi e sociali, con l’obiettivo di accompagnare le persone in percorsi di responsabilizzazione e costruzione di nuove prospettive di vita. L’associazione si avvale anche di un protocollo di collaborazione con il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, nell’ambito del proprio impegno a favore del reinserimento. La collaborazione con Plastic Free, già sperimentata in diverse città italiane, consente di portare questi obiettivi anche nelle iniziative dedicate alla salvaguardia dell’ambiente. La raccolta dei rifiuti e la cura degli spazi condivisi diventano così strumenti di partecipazione, capaci di unire l’attenzione per il territorio alla promozione di relazioni sociali fondate sulla collaborazione e sul riconoscimento reciproco.

Le associazioni di Palmi coinvolte nella giornata di pulizia ambientale

A seguire l’appuntamento di sabato 24 ottobre saranno le referenti di Plastic Free Deborah Serratore e Maria Cristina Altomonte, impegnate nel coordinamento delle attività insieme alle realtà associative che hanno aderito all’iniziativa. Al loro fianco saranno presenti il Presidio Libera “Rossella Casini”, l’associazione Amici di Gisa, l’associazione ‘Mbuttaturi della Varia di Palmi e l’associazione Fogghi di Luna. La partecipazione delle organizzazioni locali contribuirà a rafforzare il significato sociale della giornata, evidenziando l’importanza di una comunità capace di creare occasioni di incontro e collaborazione per favorire il reinserimento. A sostenere l’appuntamento, in qualità di supporter, saranno anche due attività del territorio: il bar Delice’s di Francesco Rotondo e il panificio Le Meraviglie del Grano di Carmine Santaiti. La presenza di associazioni, volontari e realtà economiche locali testimonia la dimensione collettiva del progetto, che punta a coinvolgere il territorio in un’esperienza condivisa di tutela ambientale e inclusione sociale.

Come partecipare alla pulizia ambientale del 24 ottobre a Palmi

La giornata promossa da Plastic Free e Seconda Chance è aperta a tutta la cittadinanza, invitata a partecipare per contribuire alla pulizia del territorio e condividere un’esperienza di solidarietà e inclusione. Il ritrovo è fissato per sabato 24 ottobre alle ore 9:30 al Fortino di Pietrenere, a Palmi. L’iscrizione è gratuita e può essere effettuata attraverso il sito ufficiale di Plastic Free, collegandosi all’indirizzo https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/17068/24-ott-palmi, oppure utilizzando il QR code presente sulla locandina dell’iniziativa. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Deborah al numero 3332539250 oppure Maria Cristina al 3421202336. L’appuntamento rappresenterà un’occasione per contribuire concretamente alla salvaguardia dell’ambiente e, allo stesso tempo, sostenere un percorso di partecipazione nel quale la cura degli spazi comuni diventa anche un gesto di responsabilità, incontro e inclusione.