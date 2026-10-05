Palmi, cambio al vertice della Guardia di Finanza: Angelo Lombardo nuovo comandante della Compagnia

Avvicendamento alla guida della Compagnia della Guardia di finanza di Palmi. Il Capitano Angelo Lombardo è subentrato al Capitano Nicola Iorio, destinato a un nuovo e prestigioso incarico presso l’Agenzia Europol, all’Aia. Il Capitano Lombardo, 27 anni, originario della provincia di Salerno, dopo aver frequentato l’Accademia del Corpo ha conseguito la laurea in giurisprudenza. L’Ufficiale proviene dal Gruppo di Reggio Emilia, dove ha assolto, nell’ultimo triennio, l’incarico di Comandante del Nucleo Operativo, conseguendo risultati di servizio molto significativi.

Il Comandante Provinciale di Reggio Calabria, Colonnello Agostino Tortora, ha rivolto un sentito ringraziamento al Capitano Iorio per l’impegno profuso, per gli importanti risultati operativi conseguiti e per alti contributi professionali assicurati in favore della collettività palmese e dell’intera area tirrenica di competenza. Sono stati ricordati, in particolare, le principali attività di servizio che hanno caratterizzato il suo operato e contribuito, in quel territorio, ad elevare il presidio e la tutela in termini di sicurezza economico-finanziaria. Il Comandante Provinciale ha, altresì, formulato al neo Comandante Capitano Lombardo, in un’ottica di continuità con il suo predecessore, i migliori auspici per il nuovo incarico.