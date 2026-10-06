Palmi, al “Pizi” arriva l’astrofisico dell’Università del Colorado: studenti alla scoperta dei segreti dello spazio profondo

Indagare i segreti dello spazio profondo con la guida d’eccezione di un astrofisico dell’Università del Colorado (Usa). È l’occasione preziosa che sabato 3 ottobre Istituto d’Istruzione Superiore “Nicola Pizi” di Palmi ha offerto ai propri studenti, ospitando il dr. Alexandros Chasapis, ricercatore senior e scienziato presso l’University of Colorado Boulder, nello specifico all’interno del rinomato Laboratory for Atmospheric and Space Physics (LASP).

Lo studioso è stato il protagonista del seminario scientifico “Exploring Plasma Physics”, un evento formativo che si è svolto interamente in lingua inglese e ha permesso ai ragazzi del “Pizi” di scoprire cosa significhi fare ricerca d’avanguardia in astrofisica in un’ottica internazionale. Al centro della conferenza, ospitata presso il laboratorio di Astronomia – Planetario dell’Istituto, c’è stata, in particolare, l’esplorazione dei complessi fenomeni del plasma nello spazio profondo, con l’obiettivo di stimolare l’interesse dei giovani e orientarli verso le carriere scientifiche del futuro.

Orizzonti internazionali

Evidente la soddisfazione della Dirigente Scolastica, prof.ssa Maria Domenica Mallamaci, che nei suoi saluti istituzionali ha sottolineato lo spessore culturale dell’evento: “Quello di oggi è un appuntamento culturalmente prestigioso di cui siamo particolarmente orgogliosi. Ci impegneremo perché non resti un caso isolato, ma rappresenti il primo passo di una lunga e proficua serie di collaborazioni con università e centri di ricerca internazionali, per ampliare sempre più gli orizzonti didattici dei nostri studenti”.

Data la forte valenza specialistica del seminario e la sua stretta connessione con i percorsi di potenziamento scientifico e internazionale dell’Istituto scolastico, la conferenza ha visto la partecipazione mirata delle classi 5H (Liceo Scientifico percorso Cambridge), 4L (Liceo Scientifico Quadriennale STEAM) e 2L (Liceo Scientifico Quadriennale STEAM). Il coordinamento dell’evento è stato curato dalle professoresse Claudia Rossi, Chiara Soriano e Greta Sollazzo, che hanno guidato gli studenti in questa eccezionale esperienza di internazionalizzazione e approfondimento scientifico.