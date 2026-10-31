Palermo-Vicenza nel giorno del 126° anniversario, Inzaghi: “la gara di Pisa ci ha portato grande consapevolezza”

“Siamo contenti e speriamo di fare una grande partita davanti alla nostra gente; veniamo da una grande gara e speriamo di ripeterci in casa come sempre”. Esordisce così Pippo Inzaghi, tecnico rosanero, alla vigilia della sfida di domani (ore 19.30) tra Palermo e Vicenza, al “Barbera”. Obiettivo: tornare alla vittoria dopo il rocambolesco a Pisa, tra l’altro nel giorno – quello di domani – in cui il club festeggia il 126° anniversario. “Il pari a Pisa lascia una grande consapevolezza di forza: andare sotto 2-0 su un campo così difficile e ribaltarla è da grande squadra. Questo deve convincere ulteriormente il gruppo delle proprie qualità, pur sapendo che ogni partita in Serie B nasconde insidie. Davanti al proprio pubblico c’è grande voglia di tornare subito alla vittoria” ha proseguito Inzaghi.

Sulle condizioni fisiche per via della terza gara in sette giorni: “la squadra sta abbastanza bene grazie ai turni di rotazione. In campo andrà gente fresca, elemento fondamentale garantito dalla profondità della rosa. Servirà massimo rispetto per il Vicenza e per il suo allenatore (un caro amico ed ex compagno di squadra molto preparato): se non affrontato nel modo giusto, il Vicenza può creare grandi difficoltà, ma c’è piena fiducia nei giocatori. Il Vicenza vive un buon momento di forma: contro il Modena ha disputato un’ottima partita e probabilmente non meritava la sconfitta, oltre ad aver vinto a Empoli. È una squadra in fiducia, ma il Palermo punta sul supporto e sul calore dei propri tifosi fin dal riscaldamento”.