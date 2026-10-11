Palermo, l’officina ferroviaria diventa un teatro: Trenitalia inaugura le “Officine Sinfoniche” con l’Orchestra del Teatro Massimo

Un’officina ferroviaria che si trasforma in un teatro, i treni che fanno da cornice a un concerto e la musica sinfonica che prende il posto dei rumori della manutenzione. È quanto accaduto a Palermo, dove sabato 10 ottobre ha preso il via “Officine Sinfoniche”, il nuovo progetto di Trenitalia che porta la cultura direttamente nei luoghi di lavoro, creando un incontro tra il mondo ferroviario e quello della musica. A ospitare il primo appuntamento è stato l’Impianto di Manutenzione Corrente Sicilia Occidentale, che per una sera ha accolto l’Orchestra del Teatro Massimo di Palermo, trasformando gli spazi normalmente dedicati alla manutenzione dei convogli in un luogo di incontro e condivisione culturale. L’iniziativa è stata pensata innanzitutto per le persone che ogni giorno lavorano negli impianti ferroviari, con l’obiettivo di valorizzare le loro competenze e raccontare una parte fondamentale, ma spesso poco visibile, del servizio di trasporto: quella delle attività quotidiane che consentono ai treni di viaggiare e a milioni di passeggeri di spostarsi.

Palermo, l’Orchestra del Teatro Massimo suona tra i treni

La serata ha preso il via dalla stazione di Palermo Centrale, punto di partenza degli ospiti che hanno raggiunto l’impianto ferroviario a bordo di un treno charter. Alle 20:00, negli spazi dell’officina, si è tenuto il concerto dell’Orchestra del Teatro Massimo, diretta dal Maestro Alberto Maniaci. Ad aprire l’esibizione è stata la prima esecuzione assoluta della composizione “Allontanarsi dalla linea gialla”, dello stesso Alberto Maniaci, un’opera per orchestra e voce registrata (ad libitum). La scelta di ambientare il concerto all’interno di un impianto ferroviario rappresenta il cuore del progetto: mettere in relazione due mondi apparentemente distanti, quello della tecnica e della manutenzione e quello dell’arte e della musica. Da una parte gli spazi industriali, le competenze professionali e la precisione necessaria per garantire il funzionamento dei treni; dall’altra gli strumenti musicali, le armonie e l’espressione artistica. Un incontro che permette di raccontare il lavoro ferroviario attraverso una prospettiva diversa, nella quale anche i suoni e i ritmi dell’attività industriale diventano parte di una nuova narrazione.

Le “Officine Sinfoniche” di Trenitalia: dopo Palermo altre quattro tappe in Italia

Il concerto di Palermo rappresenta soltanto il primo appuntamento di un’iniziativa destinata a coinvolgere progressivamente altri impianti ferroviari italiani. Il progetto “Officine Sinfoniche” prevede infatti ulteriori tappe a Foggia, Napoli Gianturco, Verona e Roma San Lorenzo, portando la musica in luoghi diversi, accomunati dall’importanza del lavoro quotidiano per il funzionamento del servizio ferroviario. L’obiettivo è diffondere la cultura all’interno degli ambienti di lavoro di Trenitalia, coinvolgendo le persone che operano negli impianti e valorizzando il patrimonio di conoscenze e competenze che caratterizza il settore. Ogni appuntamento sarà parte di un percorso più ampio, attraverso il quale l’azienda intende rafforzare il dialogo tra cultura industriale e linguaggi artistici.

Il progetto “pensare al treno, Pensare il treno”

“Officine Sinfoniche” si inserisce nella più ampia iniziativa “Pensare al treno, Pensare il treno”, nata per promuovere e rafforzare la cultura industriale all’interno di Trenitalia attraverso il confronto con scrittori, filosofi, linguisti e intellettuali. Il progetto punta a portare la cultura fuori dai luoghi tradizionalmente dedicati agli incontri e agli spettacoli, come auditorium e sale convegni, per farla entrare direttamente negli ambienti in cui si svolgono le attività produttive. Una scelta che mette al centro non soltanto il servizio ferroviario, ma anche le persone che lo rendono possibile, le loro competenze, i luoghi in cui operano e i valori condivisi.

Con il concerto dell’Orchestra del Teatro Massimo, Palermo ha inaugurato un percorso che unisce musica e cultura industriale, offrendo una nuova occasione per conoscere il mondo ferroviario attraverso i suoi spazi di lavoro. L’officina diventa così non soltanto il luogo in cui i treni vengono sottoposti alle attività di manutenzione, ma anche uno spazio di incontro, partecipazione e valorizzazione del lavoro, dove la cultura può contribuire a raccontare ciò che ogni giorno rende possibile il viaggio di milioni di persone.