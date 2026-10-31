Palermo, lavori sulla rete ferroviaria: stop ai treni nelle ore notturne, ecco le tratte interessate

Importanti lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico nel nodo ferroviario di Palermo, con modifiche alla circolazione dei treni nelle ore notturne per quasi quattro mesi. Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha annunciato un programma di interventi propedeutici all’attivazione del raddoppio ferroviario nella tratta Palermo Notarbartolo–Palermo Palazzo Reale-Orleans e all’apertura delle fermate Lolli, relativamente al binario dispari, e Tribunale. Per consentire lo svolgimento delle attività nei cantieri, dal 4 novembre 2026 al 28 febbraio 2027 la circolazione ferroviaria subirà interruzioni programmate durante la notte. In particolare, saranno interessate la linea Palermo Centrale–Palermo Aeroporto e la tratta tra Palermo Notarbartolo e Palermo Politeama, con sospensioni del servizio dalle 21:30 alle 5:00, a eccezione della notte tra domenica e lunedì.

Palermo, treni sospesi nelle ore notturne: previste corse sostitutive con autobus

La complessità degli interventi richiede un’organizzazione articolata dei lavori e una temporanea rimodulazione del servizio ferroviario. Come comunicato da RFI, le interruzioni sono necessarie per garantire la piena operatività dei cantieri e procedere con le attività previste dal progetto di potenziamento dell’infrastruttura. Per limitare i disagi ai viaggiatori, Trenitalia ha annunciato che alcuni collegamenti del Regionale saranno cancellati e sostituiti con autobus. I passeggeri dovranno quindi tenere conto delle modifiche alla programmazione, soprattutto per gli spostamenti serali e nelle prime ore del mattino lungo le tratte interessate. “I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto”, precisa Trenitalia, richiamando l’attenzione sulle possibili differenze rispetto ai consueti collegamenti ferroviari. Sui mezzi sostitutivi sarà consentito il trasporto delle biciclette pieghevoli, mentre non potranno essere trasportate altre tipologie di biciclette o monopattini elettrici. Non sarà inoltre ammessa la presenza di animali di grossa taglia, fatta eccezione per i cani guida per persone non vedenti.

Raddoppio ferroviario e nuove fermate Lolli e Tribunale: gli interventi previsti

Il programma di RFI comprende diverse opere finalizzate al completamento e all’ammodernamento della rete ferroviaria palermitana. Una parte dei lavori riguarderà le fermate Lolli e Tribunale, dove saranno ultimate le finiture e l’installazione degli impianti necessari alla futura attivazione. Particolare rilevanza avrà il completamento delle opere civili e delle dotazioni tecnologiche per il raddoppio del binario in galleria tra Palermo Palazzo Reale-Orleans e Palermo Notarbartolo. Gli interventi comprenderanno l’armamento ferroviario, gli impianti di trazione elettrica e i sistemi di sicurezza e segnalamento, indispensabili per il funzionamento dell’infrastruttura. Parallelamente saranno effettuate attività di manutenzione straordinaria e adeguamento degli impianti già esistenti sul binario attualmente in esercizio. Si tratta di operazioni che permetteranno di integrare le nuove opere con la rete ferroviaria utilizzata quotidianamente dai viaggiatori.

Collegamenti con l’aeroporto di Palermo, l’obiettivo è migliorare la regolarità del servizio

Il potenziamento del nodo ferroviario punta a migliorare progressivamente la capacità della linea e l’affidabilità dei collegamenti nell’area metropolitana di Palermo, con particolare attenzione alla relazione tra la città e lo scalo aeroportuale di Punta Raisi. “Questi interventi, oltre a incrementare la capacità della linea, creano le condizioni per un miglioramento dell’affidabilità dell’infrastruttura e quindi della regolarità del servizio, potendo ottimizzare la programmazione e la gestione dei treni che consentono il collegamento tra l’area metropolitana di Palermo e la stazione aeroportuale di Punta Raisi”, sottolinea Rete Ferroviaria Italiana.