Palermo, inseguimento da incubo a Ballarò: volante si scontra con uno scooter, due feriti e poliziotti accerchiati

Un incidente stradale si è verificato la scorsa notte a Palermo durante un inseguimento tra una volante della polizia e due giovani a bordo di uno scooter Honda Sh. I due non si sono fermati all’alt e l’auto della polizia ha iniziato ad inseguirli. In via Porta di Castro nella zona di Ballarò la vettura della polizia si è scontrata con un altro ciclomotore che percorreva la strada contromano. I due giovani a bordo sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dal 118 e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Civico. I giovani che erano inseguiti sono riusciti a scappare. I residenti della zona hanno circondato gli agenti di polizia. Sono intervenuti in soccorso dei poliziotti diverse volanti, ma anche carabinieri e guardia di finanza.