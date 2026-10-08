Palermo, inseguimento da incubo a Ballarò: volante si scontra con uno scooter, due feriti e poliziotti accerchiati

Notte di tensione nel cuore di Palermo: due giovani fuggono all'alt della Polizia, ma durante l'inseguimento una volante si scontra con un altro scooter che viaggiava contromano. Due ragazzi finiscono in ospedale, residenti circondano gli agenti. Intervengono altre pattuglie, Carabinieri e Guardia di Finanza

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Un incidente stradale si è verificato la scorsa notte a Palermo durante un inseguimento tra una volante della polizia e due giovani a bordo di uno scooter Honda Sh. I due non si sono fermati all’alt e l’auto della polizia ha iniziato ad inseguirli. In via Porta di Castro nella zona di Ballarò la vettura della polizia si è scontrata con un altro ciclomotore che percorreva la strada contromano. I due giovani a bordo sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dal 118 e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Civico. I giovani che erano inseguiti sono riusciti a scappare. I residenti della zona hanno circondato gli agenti di polizia. Sono intervenuti in soccorso dei poliziotti diverse volanti, ma anche carabinieri e guardia di finanza.

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