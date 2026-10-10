Palermo, il professore Giuseppe Campagna compie 104 anni: alla festa anche i suoi alunni del 1948

Un traguardo straordinario, che attraversa oltre un secolo di storia e racchiude esperienze, ricordi e insegnamenti di una vita dedicata anche alla formazione delle nuove generazioni. “È stato un vero piacere partecipare, su delega del sindaco Roberto Lagalla, ai festeggiamenti per i 104 anni del professore Giuseppe Campagna, portando i saluti e gli auguri del primo cittadino e dell’intera Amministrazione comunale. Un momento di grande valore umano, condiviso con la sua famiglia e con quanti hanno voluto rendergli omaggio in questa giornata speciale”, dichiara Mimma Calabrò, assessore alle Attività sociali del Comune di Palermo.

“Professore, padre di quattro figli e nonno di sette nipoti, Giuseppe Campagna ha raggiunto questo importante traguardo circondato dall’affetto dei suoi cari e dalla vicinanza di chi ha condiviso con lui un tratto di vita. Ai festeggiamenti hanno preso parte anche gli alunni della classe del 1948, a testimonianza di legami che il tempo non ha cancellato e di una storia personale che continua a incontrare quella di tante altre persone”.

“Centquattro anni rappresentano una testimonianza preziosa di memoria e di esperienza. In una ricorrenza come questa, il pensiero va anche al valore dell’insegnamento, al rapporto con i giovani e a quei legami che continuano a vivere ben oltre gli anni trascorsi tra i banchi di scuola. Al professore Giuseppe Campagna rivolgo, a nome mio, del sindaco Roberto Lagalla e di tutta l’Amministrazione comunale, i più sinceri auguri, con l’auspicio che possa continuare a vivere momenti di serenità, circondato dall’affetto della sua famiglia e delle persone a lui care”, conclude l’assessore.