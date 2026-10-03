Palermo, giornata di appuntamenti per il Ministro Locatelli: il programma del 3 ottobre

Giornata fitta di appuntamenti a Palermo per il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, impegnata oggi, sabato 3 ottobre, in una serie di iniziative dedicate all’inclusione, alla disabilità e alla valorizzazione di luoghi e realtà sociali del territorio. Il programma prenderà il via in mattinata nel quartiere di Borgo Nuovo, dove è prevista l’inaugurazione di un Centro polifunzionale nato in un bene sottratto alla criminalità e restituito alla collettività. Nel corso della giornata sono previsti anche un incontro con i ragazzi dell’associazione UNIAMOCI APS, una visita all’Istituto dei Ciechi Opere Riunite “I. Florio ed A. Salamone” e, nel pomeriggio, la partecipazione all’evento “Prima le persone” al Molo Trapezoidale.

Alle 10 l’inaugurazione del Centro polifunzionale a Borgo Nuovo

Il primo appuntamento è fissato per le ore 10 in via Bronte 58/60, a Palermo, con l’inaugurazione del Centro polifunzionale nel quartiere di Borgo Nuovo. Si tratta di un luogo sottratto alla criminalità e restituito alla collettività grazie a un protocollo d’intesa tra IACP, Istituto Autonomo Case Popolari, e l’associazione Piccoli e Giganti. L’iniziativa apre la giornata palermitana del ministro e mette al centro il recupero di uno spazio destinato ad attività sociali e alla comunità. Nella stessa sede, alle ore 11, il programma proseguirà con un momento dedicato alla comunicazione e alla partecipazione diretta delle persone con disabilità.

Gli studenti di UNIAMOCI APS intervistano il ministro

Alle ore 11, sempre in via Bronte 58/60, i ragazzi disabili dell’associazione UNIAMOCI APS intervisteranno il ministro Alessandra Locatelli per la Web Radio Senza Barriere. A condurre l’intervista saranno Davide Schiera, Vincenza Carini e Maria Giulia Spinoso. L’appuntamento rappresenta uno dei momenti centrali della mattinata e vedrà direttamente protagonisti i giovani dell’associazione in un confronto con il ministro dedicato ai temi della disabilità e dell’inclusione.

La visita all’Istituto dei Ciechi e la premiazione degli atleti paralimpici

Il programma proseguirà alle ore 13 con la visita all’Istituto dei Ciechi Opere Riunite “I. Florio ed A. Salamone”, in via Angiò 27. È previsto un incontro presso la struttura con visita del centro, seguito da un momento conviviale con pranzo. Nel corso della visita si terrà anche la premiazione dei campioni di scherma paralimpica che si allenano presso la struttura dell’Unione Italiana Ciechi. L’appuntamento consentirà quindi di conoscere da vicino le attività del centro e di valorizzare i risultati sportivi raggiunti dagli atleti paralimpici che svolgono qui la propria preparazione.

Nel pomeriggio l’evento “Prima le persone” al Molo Trapezoidale

La giornata palermitana del ministro Alessandra Locatelli si concluderà con l’appuntamento in programma dalle ore 16:30 al Molo Trapezoidale di Palermo, dove si svolgerà l’evento “Prima le persone”. Si chiuderà così un programma iniziato a Borgo Nuovo e sviluppato attraverso diverse realtà impegnate sul fronte dell’inclusione e della disabilità, con incontri che coinvolgeranno associazioni, strutture del territorio, giovani e sportivi paralimpici.