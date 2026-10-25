Palermo, è l’ennesimo grande show! Vavassori fa esplodere gli oltre 31 mila del Barbera: 2-1 alla Carrarese, Inzaghi si mantiene saldo in vetta

Sette vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta. Praticamente, un rullo compressore. Il Palermo di Inzaghi vive l’ennesima giornata perfetta, facendo piangere anche un’ostica Carrarese: davanti agli oltre 31 mila del Barbera finisce 2-1. I rosanero si mantengono ben saldi in vetta, con +5 sul Mantova secondo e +6 sulla sesta posizione. Un inizio da sogno, forse anche migliore delle più ottimistiche previsioni. Il successo è firmato da Johnsen e da Vavassori, tra i calciatori più in forma di questo avvio di torneo.

Solita partenza importante, per gli uomini di Inzaghi, che la sblocca sull’asse Hernani-Johnsen: il brasiliano, oggi titolare, fa proprio il brasiliano; qualche finta, qualche doppio passo, si incunea in area e serve il compagno, che non può far altro che battere a porta vuota. Non arriva il raddoppio fino all’intervallo e nella ripresa esce fuori la Carrarese, approfittando anche di un avversario che – dopo un primo tempo importante – ha bisogno di rifiatare. Il baricentro dei locali si abbassa, gli ospiti iniziano a spingere e a schiacciare i rosanero, fino al gol del pari di Rubino, in fotocopia a quello del vantaggio siciliano: palla in mezzo dalla sinistra e facile tap-in. L’inerzia cambia? Così funziona, di solito, ma se la classifica mette davanti un quasi testa-coda ci sarà un motivo.

Il gol del pari risveglia il Palermo, che ci mette pochi minuti per trovare il nuovo vantaggio, con uno degli uomini del momento, Vavassori, che segna l’ennesimo gol da attaccante consumato, proprio come chi – quel signore in panchina – ne ha fatti così tantissimi in carriera. La palla arriva in area, spizzata, deviazione e palla dentro. Gli oltre 31 mila del Barbera esplodono, arriva un’altra vittoria.

Risultati 8ª Giornata Serie B

Venerdì 23 ottobre

Ore 20.30

Empoli-Vicenza 0-2

Sabato 24 ottobre

Ore 15.00

Avellino-Padova 0-1

Cremonese-Juve Stabia 0-1

Entella-Mantova 0-1

Modena-Cesena 3-0

Sudtirol-Sampdoria 1-1

Ore 17.15

Catanzaro-Ascoli 1-5

Ore 19.30

Arezzo-Benevento 0-3

Domenica 25 ottobre

Ore 15.00

Palermo-Carrarese 2-1

Ore 17.15

Verona-Pisa

Classifica Serie B

Palermo 22 Mantova 17 Modena 16 Ascoli 15 Benevento 14 Pisa 13* Sudtirol 13 Avellino 11 Padova 10 Arezzo 10 Entella 9 Vicenza 9 Verona 8* Juve Stabia 8 (-4) Cesena 8 Empoli 6 Carrarese 7 Cremonese 6 Sampdoria 5 Catanzaro 4

*una partita in meno

Prossimo turno Serie B, 9ª giornata

Martedì 27 ottobre

Ore 19:00

Benevento-Catanzaro

Ore 20:00

Ascoli-Sampdoria

Cesena-Empoli

Entella-Avellino

Vicenza-Modena

Mantova-Cremonese

Padova-Sudtirol

Mercoledì 28 ottobre

Ore 19:00

Pisa-Palermo

Ore 20:00

Carrarese-Arezzo

Juve Stabia-Verona