Ottobrata Zafferanese 2026, successo di pubblico e 240 espositori: domenica la Sagra del Miele

Prosegue con successo la 46ª edizione dell’Ottobrata Zafferanese, la manifestazione enogastronomica che per quattro domeniche di ottobre trasforma il centro di Zafferana Etnea, in provincia di Catania, in una grande vetrina delle eccellenze agricole, agroalimentari e artigianali del territorio etneo. L’edizione 2026 sta facendo registrare una significativa partecipazione di pubblico e vede la presenza di 240 espositori provenienti da tutta Italia, con un’offerta che comprende prodotti tipici, artigianato, gastronomia, spettacoli e attività dedicate a visitatori di tutte le età. Dopo la domenica inaugurale dedicata all’uva, l’attenzione si concentra adesso sul prossimo appuntamento, in programma domenica 11 ottobre con la Sagra del Miele, uno dei prodotti simbolo del territorio. L’Ottobrata si conferma un’occasione di promozione turistica ed economica per Zafferana Etnea, grazie alla collaborazione tra espositori, produttori, artigiani e le diverse realtà coinvolte nell’organizzazione.

Ottobrata Zafferanese, 240 stand tra prodotti tipici, artigianato e gastronomia

La 46ª edizione propone un percorso espositivo che attraversa il centro cittadino, mettendo in evidenza le produzioni locali e le tradizioni dell’Etna. Sono 240 gli stand presenti, con una significativa partecipazione dell’artigianato locale e un’ampia area dedicata ai prodotti enogastronomici. Tra le novità e gli spazi caratteristici dell’edizione 2026 figurano un’area gluten free, nuove proposte rivolte ai giovani e iniziative dedicate alla sostenibilità, con particolare attenzione al mondo green. Grande partecipazione sta registrando anche la nuova area food, uno degli spazi più frequentati della manifestazione, dove i piatti della tradizione incontrano le produzioni tipiche del territorio.

Protagonisti sono soprattutto uva, miele, funghi, castagne e mele, prodotti che rappresentano l’identità agricola e gastronomica dell’area etnea. Tra gli appuntamenti più apprezzati figurano gli show cooking in Piazza Cardinale Pappalardo, durante i quali vengono preparate ricette legate alla cucina locale. La domenica inaugurale, dedicata all’uva, ha visto tra le preparazioni protagoniste anche il risotto realizzato con l’ingrediente simbolo della prima sagra. Successo inoltre per le visite guidate al Palazzo di Città, che arricchiscono il programma culturale della manifestazione.

Domenica 11 ottobre la Sagra del Miele: tutti gli appuntamenti fino al 25 ottobre

L’Ottobrata Zafferanese 2026 si sviluppa attraverso quattro domeniche tematiche, ciascuna dedicata a una delle produzioni caratteristiche dell’Etna. Dopo il primo appuntamento incentrato sull’uva, il calendario proseguirà domenica 11 ottobre con la Sagra del Miele, mentre il 18 ottobre sarà la volta della Sagra delle Mele dell’Etna. La manifestazione si concluderà domenica 25 ottobre con la Sagra dei Funghi e delle Castagne, dedicata a due prodotti particolarmente rappresentativi della stagione autunnale.

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno dalle ore 9:00 alle 23:00, offrendo la possibilità di trascorrere l’intera giornata tra degustazioni, esposizioni, spettacoli e attività ricreative. Il percorso della manifestazione parte da Piazza della Regione Siciliana, attraversa il centro cittadino e via Roma, fino a raggiungere Piazza Umberto, cuore dell’area dedicata ai sapori e alla gastronomia.

Escursioni in quad, spettacoli e visite guidate: le attività dell’Ottobrata

Accanto alle sagre gastronomiche, l’edizione 2026 propone un programma di attività pensato per valorizzare il territorio e offrire diverse occasioni di intrattenimento. Durante tutte le domeniche sarà possibile partecipare alle avventure in quad sulla colata lavica del 1992, un’esperienza dedicata alla scoperta del paesaggio vulcanico. Sono previste inoltre visite guidate del centro storico e delle mostre ospitate al Palazzo di Città, che consentiranno di affiancare all’esperienza gastronomica anche la conoscenza del patrimonio culturale locale. Il programma comprende spettacoli musicali e circensi, dimostrazioni culinarie con gli show cooking dei piatti tipici, oltre alla presenza di un planetario e di una parete d’arrampicata. Un’offerta articolata che accompagna i quattro appuntamenti enogastronomici e amplia le possibilità di partecipazione alla manifestazione.

Le domeniche del sorriso: Max Cavallari, Antonio Pandolfo e Chiara Anicito

Tra gli eventi più attesi figurano anche “Le domeniche del sorriso”, quattro appuntamenti dedicati allo spettacolo e all’intrattenimento, ospitati in Piazza Cardinale Pappalardo alle ore 17:30. Dopo la partecipazione di Alessio Bernabei nella domenica inaugurale, il programma proseguirà l’11 ottobre con Max Cavallari, protagonista del secondo appuntamento. Domenica 18 ottobre sarà invece la volta di Antonio Pandolfo, mentre la giornata conclusiva del 25 ottobre vedrà protagonista Chiara Anicito. Gli spettacoli accompagneranno le domeniche dedicate ai prodotti tipici, contribuendo ad arricchire il calendario dell’Ottobrata con momenti di intrattenimento.

Come raggiungere l’Ottobrata Zafferanese: parcheggi e bus navetta

Per agevolare l’arrivo dei visitatori, l’organizzazione ha predisposto cinque ampi parcheggi, distribuiti in punti strategici lungo il perimetro del Comune di Zafferana Etnea. Sarà possibile lasciare l’automobile nelle aree di sosta e utilizzare i bus navetta messi a disposizione per raggiungere gli ingressi della manifestazione. Il sistema di parcheggi e collegamenti è pensato per facilitare l’accesso alle diverse aree dell’evento, che si sviluppa lungo le principali vie del centro cittadino.