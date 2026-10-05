Ospedale della Sibaritide, parte la nuova era della sanità: domani aprono i primi 22 ambulatori

Una data destinata a segnare un passaggio importante per la sanità della Sibaritide. Domani, martedì 6 ottobre, alle ore 12, saranno ufficialmente inaugurati i primi 22 ambulatori del nuovo Ospedale della Sibaritide, dando così il via concreto al percorso di attivazione della struttura. Non si tratterà soltanto di un’inaugurazione formale. L’apertura dei primi ambulatori rappresenterà infatti il primo passo operativo del nuovo ospedale, secondo un programma di attivazione progressiva organizzato attraverso diversi step temporali. Il percorso è stato concordato con l’Azienda sanitaria con l’obiettivo di accompagnare gradualmente il trasferimento delle attività attualmente svolte nei presidi ospedalieri di Corigliano e Rossano verso il nuovo complesso sanitario.

Ospedale della Sibaritide, il 6 ottobre parte l’attività

L’appuntamento è fissato per martedì 6 ottobre alle ore 12. Alla cerimonia saranno presenti il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, il commissario delegato della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’edilizia sanitaria della Regione Calabria Claudio Moroni e le massime autorità regionali e locali. L’evento assumerà un significato particolare perché coinciderà con l’effettivo avvio operativo dell’Ospedale della Sibaritide. Con l’apertura dei primi 22 ambulatori, il nuovo presidio inizierà infatti a entrare concretamente nel sistema sanitario territoriale, dando avvio a quella fase di transizione che dovrà condurre progressivamente al trasferimento delle attività.

I primi 22 ambulatori segnano l’inizio del percorso

Il numero da cui si parte è significativo: 22 ambulatori. Saranno questi i primi servizi ad aprire all’interno della nuova struttura, inaugurando un processo che non avverrà in un’unica soluzione ma sarà articolato secondo una precisa programmazione temporale. La scelta di procedere per step risponde alla necessità di garantire una transizione ordinata tra gli attuali presidi e il nuovo ospedale. L’obiettivo è evitare una cesura improvvisa nell’erogazione delle prestazioni sanitarie e consentire, invece, un trasferimento progressivo delle attività. La giornata del 6 ottobre rappresenterà quindi il punto di partenza di un processo più ampio, destinato a svilupparsi nel tempo.

Trasferimento graduale dagli ospedali di Corigliano e Rossano

Uno degli elementi centrali del piano riguarda il trasferimento delle attività attualmente ospitate nei presidi di Corigliano e Rossano. Il nuovo Ospedale della Sibaritide è destinato a raccogliere progressivamente le funzioni sanitarie oggi distribuite nelle due strutture. Il percorso sarà però graduale. Il piano è stato concordato con l’Azienda sanitaria proprio per accompagnare il passaggio in maniera organizzata, attraverso successive fasi operative. La prima di queste fasi coincide con l’apertura dei 22 ambulatori. Nei passaggi successivi, secondo il programma previsto, ulteriori attività verranno progressivamente trasferite nel nuovo presidio.

Il nuovo ospedale entra finalmente nella sua fase operativa

Il dato politicamente e sanitariamente più rilevante della giornata sarà proprio questo: il nuovo Ospedale della Sibaritide entrerà nella sua fase operativa. Fino a questo momento il percorso ha riguardato la realizzazione e la preparazione della struttura. Dal 6 ottobre, invece, inizierà concretamente la fase legata all’erogazione delle attività sanitarie. L’apertura dei primi ambulatori darà quindi una dimensione nuova all’intero progetto. Il nuovo ospedale inizierà a svolgere la funzione per la quale è stato realizzato e comincerà gradualmente a sostituire l’attuale distribuzione delle attività nei presidi di Corigliano e Rossano.

Una transizione programmata per garantire continuità

L’attivazione per step temporali è uno degli aspetti più importanti dell’intero processo. Un ospedale complesso non può infatti entrare pienamente in funzione attraverso un unico passaggio. Servono una programmazione progressiva, il trasferimento delle attività e l’organizzazione dei servizi. È proprio in questa logica che è stato definito il piano concordato con l’Azienda sanitaria. Il trasferimento graduale consentirà di attivare progressivamente le diverse funzioni mantenendo nel frattempo operative le attività necessarie nei presidi esistenti. L’obiettivo dichiarato è arrivare, passo dopo passo, al trasferimento di tutte le attività sanitarie nel nuovo Ospedale della Sibaritide.

Roberto Occhiuto presente all’inaugurazione

Alla cerimonia prenderà parte il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. La presenza del governatore sottolinea il valore istituzionale attribuito all’avvio del nuovo presidio. Accanto a Occhiuto sarà presente anche Claudio Moroni, commissario delegato della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’edilizia sanitaria della Regione Calabria. Parteciperanno inoltre le massime autorità regionali e locali. L’inaugurazione dei primi ambulatori diventa così un momento che coinvolge diversi livelli istituzionali e che segna l’inizio della fase più importante: quella dell’utilizzo effettivo della struttura.

Il significato del nuovo Ospedale della Sibaritide

L’apertura dei primi ambulatori rappresenta un passaggio centrale soprattutto per il territorio della Sibaritide. Il nuovo ospedale nasce infatti con la prospettiva di diventare progressivamente il riferimento sanitario nel quale confluiranno le attività oggi distribuite tra Corigliano e Rossano. Il processo sarà graduale, ma la direzione indicata dal piano è chiara. La struttura dovrà diventare il nuovo punto di concentrazione dei servizi sanitari, superando progressivamente l’attuale organizzazione frammentata. Il 6 ottobre, dunque, non rappresenta semplicemente l’apertura di 22 ambulatori ma l’avvio del nuovo modello organizzativo previsto per il territorio.

Perché l’apertura per step è un passaggio decisivo

La scelta di attivare il nuovo ospedale attraverso fasi successive consente di affrontare con maggiore gradualità un’operazione complessa come il trasferimento di attività sanitarie. Ogni passaggio dovrà infatti integrarsi con quello successivo. L’apertura degli ambulatori costituisce la prima fase di questo processo e permette di iniziare a utilizzare la nuova struttura senza attendere necessariamente l’attivazione simultanea di tutte le sue funzioni. È una modalità che punta a rendere il passaggio più ordinato. Con l’avanzare delle diverse fasi, il peso operativo del nuovo ospedale crescerà progressivamente, mentre le attività verranno trasferite dagli attuali presidi.

Corigliano e Rossano, inizia una nuova fase

Il processo di attivazione del nuovo Ospedale della Sibaritide avrà inevitabilmente riflessi sugli attuali presidi di Corigliano e Rossano. La programmazione prevede infatti proprio il graduale trasferimento delle attività. Non si tratta dunque di una modifica immediata e totale, ma di un percorso nel quale il nuovo ospedale acquisirà progressivamente funzioni e servizi. Il primo passaggio sarà rappresentato dagli ambulatori. I successivi step dovranno poi accompagnare l’intero sistema verso l’assetto definitivo.

Il 6 ottobre come spartiacque per la sanità della Sibaritide

La data di martedì 6 ottobre 2026 assume quindi un significato che va oltre l’evento inaugurale. Fino a questa fase, il nuovo ospedale è stato soprattutto un progetto infrastrutturale e organizzativo. Da domani inizierà invece a diventare un luogo nel quale saranno concretamente erogate attività sanitarie. È questo il vero cambio di fase. Il nuovo presidio inizierà a essere utilizzato e il percorso di trasferimento diventerà operativo. Per il territorio significa entrare nella fase più concreta di un progetto destinato a modificare progressivamente l’organizzazione sanitaria locale.

Un percorso destinato a proseguire nei prossimi mesi

L’inaugurazione dei 22 ambulatori non rappresenterà il punto di arrivo, ma quello di partenza. Il piano prevede infatti che il nuovo ospedale venga attivato progressivamente attraverso diversi step. Ogni fase avrà il compito di ampliare le attività svolte nel nuovo presidio e accompagnare il trasferimento da Corigliano e Rossano. Il percorso continuerà quindi anche dopo l’appuntamento del 6 ottobre. La vera attenzione, dopo l’inaugurazione, sarà concentrata proprio sulla velocità e sulle modalità con cui verranno attivati i successivi servizi.

La nuova struttura verso la piena operatività

L’obiettivo finale è il trasferimento progressivo di tutte le attività sanitarie nel nuovo Ospedale della Sibaritide. L’apertura dei primi 22 ambulatori costituisce la prima manifestazione concreta di questo processo. Da quel momento il nuovo ospedale comincerà a essere parte integrante dell’organizzazione sanitaria del territorio. Il passaggio alla piena operatività sarà progressivo. La strategia scelta punta a evitare transizioni improvvise, consentendo alle strutture esistenti e al nuovo presidio di accompagnare insieme le diverse fasi del trasferimento.

Ospedale della Sibaritide, domani inizia il nuovo corso

L’appuntamento di domani sarà quindi destinato ad assumere una forte rilevanza per l’intera area. Alle ore 12, con l’inaugurazione dei primi 22 ambulatori, inizierà ufficialmente la fase operativa del nuovo Ospedale della Sibaritide.Alla presenza del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, del commissario Claudio Moroni e delle autorità regionali e locali, prenderà il via un percorso che dovrà condurre progressivamente alla piena attivazione della struttura. Il trasferimento delle attività dagli ospedali di Corigliano e Rossano sarà graduale e seguirà il piano concordato con l’Azienda sanitaria. Il 6 ottobre, però, rappresenterà il momento in cui il progetto comincerà concretamente a trasformarsi in servizio sanitario. Per la Sibaritide sarà l’inizio di una nuova fase.