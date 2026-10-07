Ospedale della Sibaritide, aperti 22 ambulatori. FdI attacca Stasi: “quelle che chiamava fantasie oggi sono realtà”

“L’apertura dei primi 22 ambulatori del nuovo Ospedale della Sibaritide segna un passaggio importante per il territorio e per l’intera provincia di Cosenza. Con l’apertura degli ambulatori prende concretamente il via il progressivo trasferimento delle attività dagli attuali ospedali di Corigliano e Rossano al nuovo presidio, un processo che proseguirà nei prossimi mesi e che si completerà la prossima primavera con il trasferimento delle attività chirurgiche. A nome di Fratelli d’Italia della provincia di Cosenza, rivolgo i miei complimenti al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, a tutto il Governo regionale e al commissario delegato dal Governo Meloni per l’edilizia sanitaria calabrese, Claudio Moroni, per aver portato avanti un’opera strategica e attesa da anni dal nostro territorio”. Lo afferma in una nota Nicola Caruso presidente provinciale Cosenza FdI.

“Fratelli d’Italia aveva creduto in questo progetto e lo aveva sostenuto quando ancora non mancavano scetticismi e polemiche. Il presidente della III Commissione Sanità del Consiglio regionale, Angelo Brutto, già mesi fa aveva indicato con chiarezza questo traguardo e sostenuto l’iter che oggi comincia a concretizzarsi. Quel traguardo trova conferma nei fatti e, mentre Regione, Governo e struttura commissariale hanno lavorato per realizzare un’opera strategica per il territorio, l’amministrazione comunale non ha saputo accompagnare con la stessa concretezza questo processo di innovazione sanitaria, preferendo troppo spesso la polemica alla collaborazione istituzionale”.

“Pur di attaccare la Regione e raccattare qualche voto in più, si finisce per fare il tifo contro un intervento fondamentale per il futuro di Corigliano-Rossano e di tutto il comprensorio. Flavio Stasi, invece di concentrarsi sull’amministrazione di una delle città più importanti della Calabria e sulle opportunità che una trasformazione di questa portata può offrire alla comunità, continua a spendere energie nelle polemiche”.

“E allora viene da pensare a quei signori che, con le mani dietro la schiena, osservano il cantiere e passano il tempo a chiedersi quando mai l’opera sarà terminata. Solo che quel cantiere è quello di un’opera fondamentale per il territorio che Stasi amministra. La differenza è che, mentre qualcuno continua a discutere, il cantiere va avanti. Quelle che Stasi definiva “fantasie” oggi hanno 22 ambulatori aperti. Nei prossimi mesi continuerà il trasferimento delle attività dagli attuali presidi al nuovo ospedale, fino ad arrivare alla piena operatività della struttura. È questo ciò che dovrebbe interessare tutti, vedere finalmente una realtà destinata a cambiare il volto della sanità del territorio entrare nella vita quotidiana dei cittadini e rafforzare l’offerta sanitaria”.