Oscar Green 2026, a Corigliano-Rossano la finale regionale: protagonisti i giovani che investono nell’agricoltura in Calabria

Idee, talento e innovazione per creare nuove opportunità in agricoltura e dare valore ai territori. Sono questi i temi al centro della finale regionale di Oscar Green 2026, organizzata da Coldiretti Giovani Impresa Calabria e in programma venerdì 9 ottobre alle ore 11 all’agriturismo Relais Il Mulino, in contrada Santa Domenica a Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza. Il premio, promosso da Coldiretti Giovani Impresa, punta a valorizzare le esperienze imprenditoriali capaci di sviluppare nuove attività, generare occupazione e contribuire alla crescita del settore agricolo attraverso progetti innovativi, sostenibili e fortemente legati ai territori. Il tema scelto per l’edizione 2026 è “Giovani Oggi” e richiama direttamente il ruolo delle nuove generazioni nella crescita economica e sociale delle comunità e nella tutela del Made in Italy agroalimentare.

Quattro categorie per premiare innovazione, sostenibilità e territorio

La finale regionale di Oscar Green 2026 si articolerà in quattro categorie, pensate per raccontare le diverse forme di innovazione che stanno trasformando il mondo agricolo. “Impresa digitale e sostenibile” è dedicata all’innovazione tecnologica, all’economia circolare e all’utilizzo sostenibile delle risorse, mentre “Coltiviamo insieme” punta a valorizzare le esperienze di agricoltura sociale e le collaborazioni tra imprese, istituzioni e comunità. La categoria “Campagna Amica” è invece riservata ai progetti che promuovono le produzioni italiane attraverso la filiera corta, il rapporto diretto con i cittadini e il turismo rurale. Completa il quadro “+ Impresa”, dedicata alle aziende capaci di sviluppare nuovi prodotti, ampliare le opportunità commerciali e occupazionali e contribuire a mantenere vive e produttive le aree rurali.

A Corigliano-Rossano il mondo di Coldiretti Giovani Impresa

Alla premiazione di Corigliano-Rossano parteciperanno il delegato nazionale dei Giovani di Coldiretti Enrico Parisi e il presidente regionale Franco Aceto, insieme a soci e dirigenti provenienti da tutte le province calabresi. L’appuntamento rappresenterà quindi anche un momento di confronto tra esperienze imprenditoriali differenti, accomunate dalla volontà di costruire nuove prospettive nel settore agricolo. Al centro dell’iniziativa ci saranno soprattutto l’impegno e la capacità dei giovani che scelgono di restare in Calabria e di trasformare competenze, intuizioni e idee in progetti d’impresa capaci di competere sul mercato e, allo stesso tempo, generare ricadute positive per i territori nei quali operano.

I giovani che restano in Calabria e trasformano le idee in impresa

La finale regionale di Oscar Green 2026 sarà dunque un’occasione per valorizzare percorsi di ricerca, innovazione e diversificazione che possono rafforzare la competitività delle aziende agricole calabresi, tutelare le risorse naturali e creare valore per le comunità locali. La manifestazione mette in primo piano una nuova generazione di imprenditori che guarda all’agricoltura non soltanto come attività produttiva, ma anche come spazio nel quale sperimentare tecnologie, sostenibilità, servizi, filiere corte e nuove forme di relazione con i cittadini. Un modello che punta a coniugare crescita economica, tutela del territorio, occupazione e valorizzazione delle eccellenze agroalimentari italiane, offrendo nuove prospettive soprattutto nelle aree rurali della Calabria.