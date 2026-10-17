Orrore in Sicilia, gattina trovata impiccata al porto di Favignana: rabbia e indignazione

La notizia di una gattina trovata impiccata nella zona del porto a Favignana (Trapani) diffusa da un attivista sta scatenando numerose reazioni sui social tra rabbia e dolore. Attraverso un post, l’attivista Tony Limantri ha invitato chiunque abbia informazioni a farsi avanti: “Si offre ricompensa per chi ha notizie utili per individuare chi ha torturato la gattina. Condividete il più possibile, non può e non deve passarla liscia“. Alcuni utenti hanno suggerito di acquisire immagini dalle telecamere di video sorveglianza della zona.