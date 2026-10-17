Orrore in Sicilia, gattina trovata impiccata al porto di Favignana: rabbia e indignazione

Macabra scoperta sull'isola delle Egadi, esplode la protesta sui social. L'attivista Tony Limantri offre una ricompensa a chi fornirà informazioni utili per individuare i responsabili: “Non può e non deve passarla liscia”. Appello a verificare le immagini delle telecamere di videosorveglianza

gattina vicino al mare
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

La notizia di una gattina trovata impiccata nella zona del porto a Favignana (Trapani) diffusa da un attivista sta scatenando numerose reazioni sui social tra rabbia e dolore. Attraverso un post, l’attivista Tony Limantri ha invitato chiunque abbia informazioni a farsi avanti: “Si offre ricompensa per chi ha notizie utili per individuare chi ha torturato la gattina. Condividete il più possibile, non può e non deve passarla liscia“. Alcuni utenti hanno suggerito di acquisire immagini dalle telecamere di video sorveglianza della zona.

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