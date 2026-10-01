“Ora parlo io”, Vannacci torna sulle Suppletive di Reggio Calabria: per lui è un “risultato di grande successo”. E fissa 7 obiettivi

Il Generale Roberto Vannacci torna a commentare il risultato delle Suppletive di Reggio Calabria, in cui con Futuro Nazionale ha sfiorato l’11%, grazie alla candidatura di Domenico Giannetta. Al netto del 20% prospettato, e di una percentuale che ha raggiunto solo la metà, segnando un vero e proprio flop, per Vannacci si tratta di un successo. Il leader del nuovo partito di Destra fissa sette obiettivi, quelle emersi in seguito a questa tornata elettorale. “Dopo che tutti i sedicenti esperti, analisti e soloni si sono espressi, ora parlo io. Le elezioni a Reggio Calabria sono un grande successo per Futuro Nazionale che consegue 7 obiettivi d’eccezione” esordisce il Generale.

Ecco i 7 punti:

“LA DESTRA VINCE: BENE. LA SINISTRA PERDE: ANCORA MEGLIO. FUTURO NAZIONALE SI ATTESTA ALL’ 11%: 3,4 punti superiore alla media dei sondaggi. F.N. si misura con voti veri e non con sondaggi di agenzie ammaestrate. F.N. DIMOSTRA DI ESSERE INDISPENSDABILE ALLA VITTORA DEL CENTRODESTRA: BENISSSIMO! Numeri alla mano, e non sondaggi, il centrodestra senza F.N. PERDE! FUTURO NAZIONALE VALIDA IL PROPRIO SIMBOLO. Approvato dalla Corte d’Appello nessuno potrà più contestarne l’impiego a scopi elettorali. F.N. ACQUISISCE UN CAMPIONE DI VOTI: Domenico Giannetta che da fine agosto gioca con la maglia di F.N. F.N. SUPERA SENZA DIFFICOLTA’ LA PROVA DELLE FIRME per l’accesso alla competizione elettorale dimostrando anche la propria capacità amministrativa e organizzativa”.

Poi continua: “Merito di questa grande vittoria va soprattutto a Domenico Giannetta, uomo, politico, medico, marito, padre e reggino d’eccezione che ha voluto aderire alla nostra visione del futuro e ha voluto correre, rappresentando un valore aggiunto indispensabile in una competizione che sapevamo essere irraggiungibile. Merito ai suoi tanti elettori e promotori e merito anche a tutti i futuristi che in Calabria si stanno espandendo sempre di più. Merito alla squadra vincente che F.N. e Mimmo Giannetta sono stati in grado di costruire e guidare”.

“Ora l’Italia sa che F.N. non è solo nella mente dei sondaggisti. Ora F.N. rappresenta un 11% di una roccaforte inespugnabile in cui la coalizione che ha vinto, nella realtà, ha perso 11 punti percentuali rispetto alle precedenti elezioni (alle comunali di maggio l’alleanza di centrodestra aveva totalizzato il 62% mentre a queste suppletive ha raggiunto solamente il 51%). F.N. c’è e ci sarà, non molla un millimetro e rappresenta l’unico voto utile per gli italiani. Nessun Dorma!”.