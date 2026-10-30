Ora è ufficiale: addio San Siro, nasce il Generali Stadium! Come sarà l’impianto avveniristico che ospiterà le partite di Inter e Milan: costi, capienza, tempi di realizzazione | FOTO

Il calcio italiano si prepara a una trasformazione destinata a cambiare uno dei suoi luoghi più iconici. Inter e Milan hanno presentato ufficialmente il Generali Stadium, il nuovo stadio che sostituirà lo storico San Siro, dando forma a un progetto che punta a rivoluzionare non soltanto l’esperienza dei tifosi, ma anche il rapporto tra calcio, architettura e sviluppo urbano. L’annuncio è arrivato giovedì 29 ottobre 2026, nella suggestiva cornice del Castello Sforzesco di Milano, dove le due società hanno svelato il progetto di un impianto da 71.500 posti, destinato a diventare la loro nuova casa comune. La realizzazione è prevista nell’attuale area di San Siro, con l’obiettivo di avviare i lavori nel 2028 e disputare la prima partita nella stagione 2031-2032. Un passaggio storico per due delle società più prestigiose del calcio europeo, che si preparano a lasciare il Giuseppe Meazza dopo decenni di derby, finali, notti di Champions League e grandi appuntamenti internazionali. Il progetto rappresenta anche un investimento strategico delle rispettive proprietà, RedBird per il Milan e Oaktree per l’Inter, con l’ambizione di costruire un’infrastruttura moderna e competitiva rispetto ai principali stadi europei.

Come sarà il Generali Stadium: 71.500 posti e un’architettura avveniristica

Il nuovo Generali Stadium porterà la firma di due importanti studi internazionali di architettura, Foster + Partners e MANICA, che hanno immaginato una struttura capace di distinguersi immediatamente nel panorama degli impianti sportivi mondiali. L’elemento più caratteristico sarà la grande struttura esterna a X, costituita da elementi architettonici che attraverseranno la facciata fino a raggiungere la copertura, richiamando nelle intenzioni dei progettisti alcuni elementi dell’ingegneria italiana e dell’architettura del Duomo di Milano. Il tetto avrà una particolare forma a doppia curvatura, destinata a rendere riconoscibile l’impianto anche dall’alto, mentre gli ingressi saranno caratterizzati da geometrie a diamante e percorsi panoramici. Lo stadio raggiungerà un’altezza di circa 70 metri dal livello del terreno di gioco alla copertura, che misurerà 244 metri per 270. La superficie dell’impianto sarà di circa 182.000 metri quadrati, ai quali si aggiungeranno 12.500 metri quadrati del podio sopraelevato. Considerando quest’ultimo, le dimensioni complessive della struttura arriveranno a circa 300 metri per 375. Un progetto di grandi dimensioni, nel quale l’impatto architettonico sarà accompagnato dalla ricerca di funzionalità, comfort e qualità della visione.

Due curve da 11.700 posti: l’obiettivo è ricreare l’atmosfera di San Siro

Uno degli aspetti più interessanti del progetto riguarda la disposizione delle tribune, pensate per avvicinare il pubblico al terreno di gioco e conservare quella pressione ambientale che ha reso San Siro famoso in tutto il mondo. Il Generali Stadium avrà due grandi anelli di tribune distribuiti a 360 gradi intorno al campo, con una conformazione a catino studiata per garantire una visuale ottimale dai diversi settori. Particolare attenzione è stata riservata alle due curve, che avranno una capienza di circa 11.700 spettatori ciascuna e raggiungeranno un’inclinazione fino a 37 gradi. Una scelta architettonica che punta a trasformare i settori del tifo organizzato in vere e proprie pareti di spettatori, capaci di amplificare l’atmosfera durante le partite. L’organizzazione interna prevede 59.692 posti standard, 3.698 posti premium e 8.088 destinati all’hospitality, oltre a 394 postazioni riservate alle persone in sedia a rotelle. Grande attenzione sarà dedicata anche agli spazi per gli spettatori, ai servizi e alle aree di accoglienza, con l’obiettivo di offrire un’esperienza più moderna e completa rispetto all’attuale impianto.

Anche l’acustica avrà un ruolo importante nella progettazione. La particolare conformazione della struttura e della copertura è stata studiata per trattenere maggiormente il suono all’interno dello stadio, favorendo l’intensità del tifo e riducendo allo stesso tempo la dispersione del rumore verso le aree circostanti. A differenza dell’attuale San Siro, caratterizzato da una struttura maggiormente aperta, il nuovo impianto utilizzerà soluzioni architettoniche e pannelli acustici per migliorare la gestione del suono. L’obiettivo è mantenere il carattere delle grandi serate calcistiche milanesi, ma in una struttura concepita secondo criteri contemporanei. Il progetto comprende inoltre nuove aree hospitality, servizi premium e spazi dedicati alle attività commerciali, in linea con un modello di stadio sempre più diffuso nelle principali realtà calcistiche europee.

Uno stadio completamente elettrico: pannelli fotovoltaici e sostenibilità ambientale

Il Generali Stadium sarà progettato anche con particolare attenzione alla sostenibilità e all’efficienza energetica. La copertura proteggerà integralmente i posti a sedere e ospiterà 27.500 metri quadrati di pannelli fotovoltaici, destinati a contribuire alla produzione di energia necessaria al funzionamento dell’impianto. Secondo le caratteristiche illustrate durante la presentazione, lo stadio sarà completamente elettrico e disporrà di sistemi per la raccolta dell’acqua piovana, il recupero delle acque grigie e l’illuminazione LED ad alta efficienza. Sono previste inoltre soluzioni per favorire la ventilazione naturale e contenere l’impatto ambientale della struttura durante il suo utilizzo. La sostenibilità è stata individuata dai progettisti come uno degli elementi fondamentali dell’intervento, con l’obiettivo di ridurre i consumi e migliorare le prestazioni operative nel lungo periodo. Una concezione che riflette l’evoluzione delle grandi infrastrutture sportive internazionali, sempre più orientate verso l’integrazione tra tecnologia, risparmio energetico e gestione delle risorse.

Che fine farà San Siro? Il vecchio Meazza sarà in gran parte demolito

La nascita del Generali Stadium comporterà inevitabilmente una trasformazione radicale dello storico stadio Giuseppe Meazza. Il vecchio San Siro sarà in gran parte demolito, anche se il progetto prevede la conservazione di alcuni elementi architettonici da integrare nella riqualificazione dell’area. Secondo la documentazione progettuale, saranno rimossi la copertura, il primo e il terzo anello, parte del secondo anello e una porzione consistente delle caratteristiche rampe esterne. Il nuovo impianto sorgerà nella stessa area urbana, ma non esattamente sul terreno attualmente occupato dal Meazza: questa soluzione consentirà di mantenere operativo il vecchio stadio durante una parte significativa dei lavori di costruzione. Solo successivamente si procederà con gli interventi necessari alla completa trasformazione del comparto. Si avvicina così la conclusione della storia calcistica di un impianto inaugurato nel 1926 e diventato, nel corso di un secolo, uno dei simboli più riconoscibili del calcio italiano e internazionale. La scelta di sostituirlo con una struttura completamente nuova segna una svolta importante per Milano e per le due società, che intendono conservare l’identità sportiva di San Siro attraverso un progetto radicalmente diverso dal punto di vista architettonico e funzionale.

Non soltanto calcio: un nuovo quartiere di 281mila metri quadrati

Il progetto presentato da Inter e Milan non si limita alla costruzione dello stadio, ma comprende un più ampio intervento di rigenerazione urbana che interesserà circa 281.000 metri quadrati. L’obiettivo è trasformare l’attuale area di San Siro in un quartiere capace di vivere durante tutto l’anno, indipendentemente dal calendario delle partite. Intorno all’impianto sorgeranno nuovi spazi pubblici, aree verdi, luoghi dedicati allo shopping, alla ristorazione, al tempo libero e all’intrattenimento. Il nuovo complesso sarà progettato per accogliere non soltanto i tifosi di Inter e Milan, ma anche residenti, visitatori e turisti, creando occasioni di aggregazione e attività economiche anche nei giorni in cui non si disputeranno incontri calcistici. Il Generali Stadium potrà inoltre ospitare concerti, manifestazioni internazionali e altri eventi sportivi, ampliando le possibilità di utilizzo dell’infrastruttura. La prospettiva è quella di realizzare una destinazione multifunzionale in grado di contribuire allo sviluppo economico, culturale e turistico della città, secondo un modello già adottato da numerosi grandi impianti sportivi internazionali.

Perché si chiamerà Generali Stadium: l’accordo economico con il gruppo assicurativo

Un altro elemento centrale della presentazione riguarda il nome del nuovo impianto. Il futuro stadio condiviso da Inter e Milan si chiamerà ufficialmente Generali Stadium, grazie a un accordo di naming rights con il gruppo assicurativo italiano Generali. Si tratta di una partnership commerciale di grande rilievo, che le due società hanno presentato come una delle più importanti nel panorama sportivo mondiale. Il marchio Generali sarà associato alla nuova struttura e il gruppo diventerà anche partner assicurativo ufficiale dei due club. Secondo le indiscrezioni pubblicate dalla Gazzetta dello Sport, il valore complessivo dell’intesa potrebbe raggiungere circa 650 milioni di euro nell’arco di una ventina d’anni, anche se i dettagli economici del contratto non sono stati ufficialmente comunicati dalle società. L’operazione rappresenta una componente importante del modello di sviluppo economico del nuovo stadio, pensato per aumentare le opportunità commerciali e rafforzare la capacità di investimento dei due club. Per le competizioni UEFA, soggette a specifiche regole sulle denominazioni commerciali degli impianti, potrebbe invece essere utilizzata una denominazione alternativa, come Milano Stadium.

Gli investimenti di RedBird e Oaktree: il nuovo stadio per rilanciare Inter e Milan

Dietro la realizzazione del Generali Stadium ci sono le strategie delle proprietà dei due club, RedBird Capital Partners per il Milan e Oaktree Capital Management per l’Inter. La costruzione di uno stadio moderno rappresenta un investimento infrastrutturale, ma anche una scelta economica di lungo periodo, legata alla necessità di ampliare le entrate e rafforzare la competitività internazionale delle società. Rispetto agli impianti tradizionali, i grandi stadi di nuova generazione consentono infatti di sviluppare ricavi attraverso hospitality, servizi premium, sponsorizzazioni, attività commerciali ed eventi non calcistici. Nel caso di Inter e Milan, la decisione di condividere una nuova struttura permette inoltre di mantenere un modello comune di utilizzo dell’impianto, pur conservando le rispettive identità sportive. Le società non hanno ancora comunicato ufficialmente il costo complessivo dell’opera nella presentazione del 29 ottobre, ma hanno sottolineato il valore strategico del progetto per la crescita futura. L’obiettivo dichiarato è costruire un’infrastruttura che contribuisca a sostenere gli investimenti sportivi e a migliorare la posizione dei due club nel panorama calcistico europeo.

Quando sarà pronto il Generali Stadium? I tempi dei lavori e l’obiettivo Euro 2032

Il calendario illustrato durante la presentazione prevede l’avvio dei lavori nel 2028 e la disputa della prima partita nella stagione 2031-2032. Si tratta tuttavia di obiettivi progettuali ancora subordinati al completamento delle successive fasi tecniche e all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative. Il percorso di trasformazione dell’area è stato avviato attraverso l’accordo raggiunto nel 2025 tra Inter, Milan e Comune di Milano, che ha posto le basi per la realizzazione del nuovo complesso. Nei prossimi anni dovranno quindi essere affrontati i passaggi relativi alla progettazione definitiva, alle valutazioni tecniche e all’organizzazione del cantiere. La prospettiva temporale assume particolare importanza anche in relazione agli Europei di calcio del 2032, organizzati congiuntamente da Italia e Turchia. Il nuovo stadio di Milano potrebbe infatti diventare una delle sedi italiane della manifestazione, qualora venissero rispettate le tempistiche e arrivassero le necessarie approvazioni. La sua eventuale inclusione tra gli impianti del torneo non è però ancora definitiva.

Con la presentazione del Generali Stadium prende dunque forma una delle più importanti trasformazioni infrastrutturali previste nel calcio italiano dei prossimi anni. Inter e Milan puntano a trasferire in una struttura completamente nuova la tradizione e l’atmosfera che hanno reso celebre San Siro, accompagnando il cambiamento con nuove tecnologie, servizi e opportunità economiche. Per i tifosi sarà soprattutto l’inizio di una nuova epoca: il progressivo addio a uno stadio che ha segnato la storia del calcio mondiale e la prospettiva di una nuova casa comune, destinata a ospitare i derby della Madonnina, le grandi sfide europee e le future generazioni di sostenitori nerazzurri e rossoneri.