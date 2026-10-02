Oppido Mamertina, assegnati tre alloggi popolari dopo oltre 40 anni di attesa | VIDEO

Dopo oltre 40 anni di attesa, a Oppido Mamertina, in provincia di Reggio Calabria, arriva un risultato atteso da tempo sul fronte dell’edilizia residenziale pubblica. Questa mattina sono stati infatti stipulati i contratti per l’assegnazione di tre alloggi popolari ad altrettante famiglie aventi diritto. Un passaggio che rappresenta un traguardo importante per la comunità e soprattutto per i nuclei familiari coinvolti, che potranno ora entrare nei nuovi appartamenti e iniziare una nuova fase della propria vita.

Oppido Mamertina, firmati i contratti per tre alloggi popolari

La firma dei contratti segna la conclusione di un percorso particolarmente lungo. L’assegnazione dei tre alloggi di edilizia residenziale pubblica arriva infatti dopo oltre quattro decenni e restituisce finalmente una prospettiva concreta alle famiglie che ne avevano diritto. Per la comunità di Oppido Mamertina, il risultato assume quindi un valore che va oltre il semplice passaggio amministrativo: si tratta di un momento che incide direttamente sulla quotidianità delle persone e sulla loro possibilità di costruire condizioni di maggiore stabilità.

Gli auguri del sindaco e dell’Amministrazione comunale

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale di Oppido Mamertina hanno rivolto un messaggio alle famiglie che hanno ottenuto gli alloggi: “alle famiglie i migliori auguri per una serena permanenza nelle nuove abitazioni, auspicando che possano diventare luoghi di serenità, stabilità e futuro. L’Amministrazione Comunale continuerà attraverso gli uffici nella ricognizione di nuovi alloggi disponibili e nella loro assegnazione ai soggetti che ne hanno diritto”.