“Oltre lo Stretto”, prosegue il dialogo tra Messina e Reggio Calabria per una nuova visione del Mediterraneo: domani incontro tra Basile e Cannizzaro

Messina e Reggio Calabria rafforzano il dialogo istituzionale e lavorano a una strategia comune per il futuro dell’area dello Stretto. Un nuovo appuntamento è in programma domani, venerdì 9 ottobre 2026, alle ore 11:00, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, sede del Comune di Messina, dove il sindaco messinese Federico Basile e il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro incontreranno la stampa per illustrare le prospettive di collaborazione tra le due città. L’iniziativa, denominata “Oltre lo Stretto”, rappresenta un ulteriore passaggio nel percorso di confronto già avviato tra le due amministrazioni comunali. L’obiettivo dichiarato è quello di proseguire e ampliare la riflessione sul ruolo strategico dei territori che si affacciano sullo Stretto di Messina, individuando nuove linee di sviluppo condivise.

Al centro dell’incontro ci saranno alcuni dei temi più importanti per il futuro dell’area: infrastrutture, portualità, collegamenti e connessioni con il resto del Mediterraneo. Questioni che riguardano direttamente entrambe le città e che saranno affrontate attraverso una visione comune, orientata a rafforzare la collaborazione istituzionale. Non si tratterà, dunque, soltanto di un incontro formale tra i due primi cittadini, ma di un’occasione per presentare le linee programmatiche sulle quali Messina e Reggio Calabria intendono sviluppare il loro confronto.

Dal confronto del 5 ottobre al nuovo appuntamento di Palazzo Zanca

L’incontro di domani rappresenterà una nuova tappa del dialogo istituzionale già avviato nei giorni scorsi. Lunedì 5 ottobre, a Palazzo Alvaro, i due sindaci avevano partecipato al confronto sulle prospettive del porto di Reggio Calabria e sull’integrazione del sistema portuale. In quell’occasione, Basile aveva posto particolare attenzione all’importanza di migliorare la mobilità tra le due sponde, richiamando il ruolo dell’aeroporto di Reggio Calabria anche per i cittadini messinesi, la necessità di potenziare i collegamenti marittimi e la possibilità di recuperare un pontile per avvicinare le due città. Il primo cittadino messinese aveva inoltre proposto di tradurre il confronto istituzionale in un atto condiviso dalle rispettive amministrazioni, con l’obiettivo di rendere concretamente operativa la collaborazione tra Messina e Reggio Calabria. La conferenza del 9 ottobre offrirà dunque l’occasione per comprendere quali saranno i prossimi passaggi programmatici e come le due amministrazioni intendano dare seguito al percorso avviato.