Olise fa il Zidane e Donnarumma fa il Buffon, ma alla fine ci pensa Bastoni: l’Italia fa un figurone e blocca la Francia sul pari in casa sua

Un figurone! Questa sera l’Italia fa un figurone. Soprattutto questa Italia, quella nuova, giovane e fresca, quella sfiduciata dopo il terzo mondiale mancato, quella della brutta prestazione all’esordio in Nations League contro il Belgio, riesce a dare continuità al poker in Turchia fermando sull’1-1 la Francia di Zidane in casa propria. Una prestazione di personalità, ordinata, attenta in difesa e pungente davanti. Senza qualche disattenzione, soprattutto di un Kean insolitamente impreciso, sarebbe potuta anche arrivare la vittoria.

La prima occasione clamorosa è proprio dell’attaccante del Como, mentre sul finale è Frattesi a sfiorare il vantaggio. In mezzo, un primo tempo in cui l’Italia tiene bene a bada la Francia. Aggressiva, sì, sempre in raddoppio sul portatore e con un baricentro alto, ma la squadra di Mancini ne esce bene, provando a non buttare mai il pallone e a palleggiare, per quanto possibile, con la possibilità di regalarsi azioni in campo aperto dopo aver superato il primo pressing.

Il primo tempo finisce a reti bianche, ma nella ripresa la Francia alza anche i ritmi, sfiorando il gol in più occasioni. E’ qui che sale in cattedra Donnarumma, autore di una serie di parate belle, difficili e anche importanti. Il portiere azzurro non può però nulla sulla punizione di Olise, che “Zidaneggia” (cit. Adani in Rai) e piazza il pallone sotto il sette. Si sbanda? Nient’affatto! Mancini inserisce Vergara e Barella per Tonali e Pio Esposito e gli azzurri reagiscono allo svantaggio, con un napoletano particolarmente affamato. Chi di fame ne ha poca è però Rabiot, che serve un pallone orribile al compagno, di spalle, consentendo a Bastoni di recuperare la sfera a centrocampo e di avvicinarsi alla porta, siglando il meritato 1-1. Nel finale, occasioni da ambo le parti, con la possibile svolta a cinque dalla fine: Upamecano, già ammonito, si becca il secondo giallo e finisce in anticipo sotto la doccia. Mancini mette Scamacca e rischia il 4-2-4 nel finale, ma il risultato non cambia. Alla fine, il pari in casa della semifinalista mondiale, è ottimo. In classifica la Francia è prima a 7, secondo il Belgio a 6 e terza l’Italia a 4, malissimo la Turchia di Montella che resta a 0 dopo la sconfitta anche in Belgio per 3-0.