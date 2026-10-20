Occhiuto nella notte tra agricoltori e autotrasportatori: “in Calabria si difende il lavoro, a Milano si distruggono vetrine” | VIDEO

Una presenza notturna accanto a chi manifesta per difendere il proprio lavoro, un ringraziamento rivolto agli agricoltori e agli autotrasportatori calabresi e un confronto diretto con le violenze che hanno segnato le manifestazioni degli ultimi giorni a Milano. Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, interviene sulla mobilitazione che sta interessando il territorio regionale e affida a poche parole un messaggio dal significato politico e istituzionale. “Ieri notte ho voluto esserci per dire grazie”, afferma il governatore in un post social accompagnato da un video, rivendicando la propria presenza accanto ai lavoratori impegnati nella protesta contro il caro carburanti e l’aumento dei costi che gravano sulle attività produttive. Il passaggio più significativo della sua dichiarazione è però quello che mette a confronto due situazioni profondamente diverse, entrambe legate al tema delle manifestazioni pubbliche. “Mentre a Milano si distruggono vetrine, in Calabria agricoltori e autotrasportatori manifestano con dignità per difendere il proprio lavoro”, sottolinea Occhiuto.

Una contrapposizione netta, attraverso la quale il presidente intende valorizzare il comportamento dei manifestanti calabresi e distinguere la protesta sociale dalle azioni violente e dagli episodi di danneggiamento. Il suo messaggio si conclude con un impegno politico altrettanto esplicito: “stiamo facendo e faremo tutto il possibile per essere al loro fianco. Con chi lavora per l’Italia e non la distrugge”. Parole che arrivano nel pieno di una mobilitazione che coinvolge settori fondamentali per l’economia calabrese e che pongono al centro del dibattito non soltanto il prezzo del carburante, ma anche il rapporto tra istituzioni, imprese e lavoratori in una fase di particolare difficoltà.

Il significato della presenza notturna di Occhiuto tra i manifestanti

La scelta di Roberto Occhiuto di recarsi durante la notte tra gli agricoltori e gli autotrasportatori assume un significato che va oltre il semplice gesto di vicinanza personale. La mobilitazione in Calabria si inserisce infatti in un quadro di tensioni economiche che interessa il settore agricolo e quello dell’autotrasporto, entrambi particolarmente esposti alle oscillazioni dei prezzi dei carburanti. Il gasolio rappresenta una voce di spesa essenziale per chi lavora con i mezzi pesanti, per chi deve trasportare merci e prodotti agricoli e per chi utilizza quotidianamente macchinari indispensabili alla coltivazione dei terreni.

Quando il costo del carburante aumenta, le conseguenze si riflettono direttamente sui bilanci delle imprese, sulla sostenibilità delle attività e sulla capacità di mantenere competitivi i propri prodotti e servizi. È in questo contesto che si collocano le proteste degli ultimi giorni, con presidi e mobilitazioni che hanno interessato diversi punti strategici del territorio calabrese, dagli snodi della viabilità alle aree rilevanti per il trasporto delle merci.

La presenza del governatore tra i manifestanti rappresenta dunque un riconoscimento politico della rilevanza delle richieste avanzate dai lavoratori. Ma il significato di quella visita non può essere separato dalla responsabilità istituzionale che accompagna il ruolo di presidente della Regione. La vicinanza ai manifestanti costituisce un segnale importante sul piano del dialogo, mentre la capacità di tradurre tale vicinanza in interventi concreti resta il terreno sul quale valutare l’efficacia dell’azione amministrativa.