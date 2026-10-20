Occhiuto corteggia Marattin: prove di alleanza liberale nel centrodestra, il confronto in diretta su Rai Radio 1

Prove di dialogo politico tra Roberto Occhiuto e Luigi Marattin, con il presidente della Regione Calabria che apre esplicitamente le porte di Forza Italia al leader del Partito Liberaldemocratico. Le dichiarazioni sono arrivate oggi, martedì 20 ottobre, durante la trasmissione “Ping Pong” su Rai Radio 1, dove i due esponenti politici hanno avuto occasione di esprimersi sul futuro dell’area liberale italiana e sulle prospettive di collaborazione all’interno del quadro politico nazionale. Un confronto significativo, soprattutto alla luce del dibattito sulle future alleanze in vista delle prossime elezioni politiche. Da una parte Occhiuto, convinto della necessità di rafforzare la componente liberale del centrodestra; dall’altra Marattin, impegnato nella costruzione di un progetto politico autonomo, ma consapevole delle difficoltà che l’attuale sistema elettorale comporta per le formazioni che intendono collocarsi fuori dai due schieramenti principali.

Occhiuto apre a Marattin: “mi piacerebbe in Forza Italia, è un’eccellenza della politica italiana”

Il passaggio più rilevante dell’intervista è arrivato quando Roberto Occhiuto ha risposto alla possibilità di vedere Luigi Marattin all’interno di Forza Italia. Il presidente della Regione Calabria ha espresso un apprezzamento particolarmente netto nei confronti del leader liberaldemocratico: “sì, mi piacerebbe Marattin in Forza Italia, è un’eccellenza della politica italiana, nel centrodestra potrebbe rafforzare l’area liberale”. Una dichiarazione che rappresenta una chiara apertura politica, pur senza configurare una proposta formale di adesione o un accordo già raggiunto.

La risposta di Marattin: “spero di vedere presto Occhiuto”

In collegamento con la trasmissione è intervenuto anche Luigi Marattin, che ha risposto alle parole del presidente della Regione Calabria con un saluto cordiale e un auspicio di incontrarlo presto. “Saluto Occhiuto e spero di vederlo presto”, ha affermato il leader del Partito Liberaldemocratico. Una risposta che conferma un clima di disponibilità al confronto, senza tuttavia trasformarsi in un’adesione alla proposta politica avanzata dal governatore.

Marattin ha infatti concentrato il proprio intervento soprattutto sulle prospettive delle forze liberali e sulle difficoltà di costruire un progetto politico alternativo ai due principali schieramenti. “È difficile fare un progetto fuori dai poli, non è impossibile ma è difficile con l’attuale legge elettorale. Il nostro è un partito liberale”, ha spiegato.

La legge elettorale e il problema dei partiti fuori dai poli

Uno degli aspetti più importanti dell’intervento di Marattin riguarda proprio il rapporto tra sistema elettorale e possibilità di costruire nuove formazioni politiche. Il leader liberaldemocratico ha osservato che sviluppare un progetto fuori dai principali poli non è impossibile, ma risulta particolarmente difficile nel quadro delle attuali regole elettorali. È un tema che coinvolge direttamente le prospettive delle forze politiche che non si riconoscono pienamente né nel centrodestra né nel centrosinistra. La difficoltà non riguarda necessariamente la costruzione di una proposta politica o programmatica, ma la possibilità di tradurre il consenso elettorale in una rappresentanza parlamentare significativa. Le regole del sistema elettorale, la presenza di collegi e le soglie previste per l’accesso alla rappresentanza incidono inevitabilmente sulle strategie dei partiti, soprattutto quando si tratta di formazioni che intendono mantenere una collocazione autonoma.

La riflessione di Marattin assume quindi un significato che va oltre il rapporto personale con Occhiuto. Il punto è comprendere se il Partito Liberaldemocratico intenda proseguire nel tentativo di costruire uno spazio indipendente oppure valutare forme di collaborazione con coalizioni già strutturate, conservando la propria identità programmatica. Si tratta di possibilità differenti, sulle quali le dichiarazioni odierne non consentono ancora di individuare una decisione definitiva.