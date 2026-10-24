Occhiuto a Sky Tg: “Vannacci un salto nel passato che non esiste più, Marina Berlusconi è uguale al padre. I teppisti? Chi sfascia le vetrine va punito”

“Le violenze e i teppisti vanno puniti, è sbagliato essere giustificazionisti, ma la condanna non deve essere un punto di arrivo bensì un punto di partenza. Chi scende in piazza non ce l’ha solo col Governo, ma col loro tempo. Molte volte si tratta di giovani che non hanno una percezione di un futuro possibile per loro. Quando ero ragazzo io pensavo a un futuro possibile, oggi tanti giovani non immaginano un loro futuro e questo è molto più grave della semplificazioni di chi strumentalizza queste proteste per dire che siano contro al Governo. Queste proteste non dipendono dal Governo, ma due guerre, e il Governo può fare poco. Poi quando dei teppisti sfondano le vetrine fanno puniti senza alcuno sconto”. Così Roberto Occhiuto ospite di Sky Tg 24.

Rispetto alla frase di Nordio sulle carceri minorili, che tanto ha fatto discutere l’Opposizione, il Governatore ha detto: “l’Opposizione strumentalizza ciò che si dice anche quando si dicono cose di buon senso. Nordio ha detto che si devono aumentare i posti nelle carceri minorili a fronte dei reati. Certo, prima di aumentare le celle bisogna aumentare i posti nelle comunità, dove ci sono gli educatori. Se consegni un ragazzo ad un carcere fai una cosa dovuta, ma probabilmente quel ragazzo non lo recuperi più”.

“Spesso noi pensiamo che tutto si possa risolvere per opera dello Stato, come se delegassimo tutto al Governo. Molte soluzioni dipendono da istituzioni che non sono più forti come prima, da famiglie a docenti. Lo Stato può utilizzare la forza pubblica quando deve difendere la libertà. Se un ragazzo deve cambiare marciapiede perché non si sente sicuro in un altro, lì la libertà è limitata“.

“Governare la Calabria – ha aggiunto il Presidente di Regione – credo sia uno dei lavori più complicati d’Italia. In questo libero non parlo della Calabria o della mia vita, ma di come sia possibile attuare delle riforme. Io ne ho attuate in Calabria e quindi se si può fare in Calabria si può fare anche in Italia. Questo dovrebbe fare Forza Italia”.

Sul futuro di Forza Italia, Occhiuto ribadisce: “Tajani sta portando delle proposte al tavolo del Governo, io le condivido. Il congresso di Forza Italia si farà quando lo deciderà Tajani, ma io sono stato rieletto in Regione e dovrò guidarla per altri quattro anni. Vannacci? Le elezioni non si fanno per vincere, ma affinché una coalizione sia unita. Includere Vannacci significherebbe fare un salto nel passato, un passato che non esiste più. Vannacci mi pare solo un fenomeno mediatico”.

“Dove Forza Italia deve distinguersi da Lega e FdI? Beh, sicuramente sulla detassazione, sulle ricette economiche, come per l’abolizione del bollo auto. Forza Italia deve avere il coraggio di tornare a parlare ai giovani di quegli argomenti di cui i giovani parlano, come i diritti civili. Io nel CentroDestra non vedo conservatori su questo tema, ma devono uscire da timidezza e imbarazzo”.

“Quanto pesa la famiglia Berlusconi? Io conosco solo Marina, non conosco gli altri figli. Marina somiglia moltissimo al padre, è determinata, ha interesse per la politica, sa che non è il suo futuro, quello che è il suo core business della sua attività, ma sa che Forza Italia è la creatura a cui il padre credeva di più e quindi guarda a questo con grande interesse”.