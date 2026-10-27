Occhiuto a Rete 4, stoccata alla Sinistra: “quando governa capisce cosa sia la sicurezza, quando è all’opposizione la chiama repressione”

“La differenza fra noi e loro è che per noi la sicurezza è la prima libertà, soprattutto la prima libertà dei più fragili. Una pensionata che non può scendere dal palazzo nel suo quartiere perché ha paura non è libera. Occuparsi di sicurezza significa difendere la libertà. L’atteggiamento del PD e di una certa Sinistra, quando in questi anni ci sono state manifestazioni proPal, non è stato previdente, quando strizzavano l’occhio a queste manifestazioni senza dire con chiarezza che chi inneggia al 7 ottobre in quelle piazze non doveva starci. Sarebbe stato giusto prendere le distanze. Dimostrandosi accondiscendente ha creato queste condizioni. La Sinistra quando governa capisce cosa sia la sicurezza, quando è all’Opposizione la chiama repressione”. Così il Governatore della Calabria Roberto Occhiuto a “4 di Sera”, il programma su Rete 4, condotto da Paolo Del Debbio.

L’intervento si inserisce all’interno di un dibattito con Alessia Morani del PD e Marco Rizzo. “Io – ha aggiunto Occhiuto – governo una Regione in cui tanti giovani vanno via, ora inizia a succedere anche in altre Regioni. Quando i giovani protestano, e lo fanno in modo civile e legittimo, ma al loro fianco consentono di protestare anche a chi ruba e spacca vetrine, nella mente degli italiani non rimangono i gesti di chi protesta civilmente, ma rimangono le vetrine rotte. Per far più rumore non bisogna infrangere le vetrine. Col decreto sicurezza, che ha fermato i minorenni, si è evitato un altro sabato come il precedente. Questo dimostra come lo Stato sia presente sulla sicurezza” ha concluso.