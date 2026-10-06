Occhiuto a Meloni: “si prenda tutto il tempo fino alla fine della legislatura”

“Ho dato un consiglio non richiesto a Giorgia Meloni suggerendo di prendersi tutto il tempo da qui alla fine della legislatura per mettere a frutto le cose che questo governo ha fatto. Per concentrarsi su scelte di politica economica che possano essere davvero percepite dagli italiani come bandiere del centrodestra”. Così il presidente della Regione Calabria e vicesegretario nazionale di Forza Italia, Roberto Occhiuto, intervenendo all’Università della Calabria all’evento “Calabria innovativa – Dalla tradizione all’IA, la sfida per il futuro”, iniziativa promossa dall’ANSA in collaborazione con l’Unical e in partnership con Altrama.