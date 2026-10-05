Nuovo Ospedale della Piana, Saffioti: “Approvato il progetto di fase 1, finalmente vedremo l’opera nascere”

La notizia dell’approvazione del progetto esecutivo di fase 1 del Nuovo Ospedale della Piana e della prossima ripresa dei lavori diffusa dal Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani, ha immediatamente generato speranza tra i cittadini della Piana di Gioia Tauro che da troppo tempo attendono la costruzione dell’opera. Da registrare anche la reazione del Presidente del Consiglio Comunale di Palmi Avv. Pasquale Saffioti, che in questi anni ha fermamente creduto nella costruzione dell’opera e si è speso sul tema al fianco proprio del Consigliere Regionale palmese:“l’approvazione del progetto esecutivo di fase 1 del Nuovo Ospedale della Piana e la notizia della celere ripresa dei lavori confermano quello che ho sempre pensato e che intendo ribadire: sul Nuovo Ospedale della Piana in questi anni è stato intrapreso un percorso contraddistinto da serietà, umiltà, lavoro, impegno e concretezza che non lasciano spazio a strumentalizzazioni e propaganda. I fatti lo dimostrano. Ringrazio per questo il Presidente Roberto Occhiuto, la struttura Commissariale e il Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani, che mai hanno ceduto nonostante le difficoltà ereditate. Basti pensare che siamo di fronte ad un’opera già interamente rifinanziata, con dei progetti stralcio approvati e un cantiere in procinto di ripartire con l’esecuzione di opere che contemplano ulteriori scavi, movimenti terra, depositi temporanei del materiale di risulta, pali di fondazione, platea di fondazione e relative impermeabilizzazioni, pilastri della sottostruttura alla base del primo impalcato rigido sul quale si innestano gli isolatori di fondazione”.

“L’approvazione del progetto di fase 1 costituisce un grande risultato”

“L’approvazione del progetto di fase 1 costituisce un grande risultato, perché consentirà di partire celermente con i lavori di fondazione. Finalmente vedremo l’opera nascere. Quindi, adesso è importante la ripresa dei lavori ed evitare inutili e dannose divisioni. La nostra Città e l’intera Piana, devono procedere insieme e il nostro Ente e la Regione Calabria devono proseguire con il proficuo dialogo avviato in questi mesi, su molti fronti. La sanità è un tema che richiede unità di intenti e confronto. Questo è quello che auspico, perché parliamo di un territorio che per anni ha sofferto la carenza di sanità e di un’opera che attendiamo da oltre venti anni e che finalmente, grazie a chi sta dimostrando credibilità e concretezza, è cantierizzata. L’esasperata ricerca dello scontro a tutti i costi non fa certamente l’interesse dei Cittadini. Non ho dubbi che questo appello non rimarrà inascoltato”, conclude Saffioti.