Nuovo Ospedale della Piana, il Sindaco Calabria: “l’avvio della Fase 1 rappresenta un passaggio importante per il territorio”

L’avvio dei lavori della Fase 1 per la realizzazione del Nuovo Ospedale della Piana rappresenta un momento significativo nel percorso volto alla realizzazione di una delle opere pubbliche più rilevanti per l’intero comprensorio. “Si tratta di un risultato atteso da anni e di un passaggio concreto che consente di guardare con maggiore fiducia alla realizzazione di una struttura destinata a rafforzare in maniera significativa la rete sanitaria del territorio“, dichiara il Sindaco di Palmi, Giovanni Calabria.

“Desidero riconoscere l’impegno profuso dall’attuale Governo regionale che ha consentito di accelerare un iter complesso, rimasto per lungo tempo in una fase di stallo. L’avvio di questa prima fase costituisce un segnale importante e conferma la volontà delle istituzioni di proseguire con determinazione verso il raggiungimento dell’obiettivo finale“.

Il primo cittadino evidenzia inoltre la piena disponibilità dell’Amministrazione comunale a garantire il supporto necessario per agevolare le attività di competenza. “Il Comune di Palmi continuerà a collaborare con senso di responsabilità istituzionale e nel rispetto delle proprie attribuzioni, affinché tutte le procedure possano procedere con la necessaria celerità. La realizzazione del Nuovo Ospedale della Piana rappresenta una priorità strategica per il futuro del territorio e per il diritto alla salute delle nostre comunità“.

“In questa fase è fondamentale che tutte le istituzioni coinvolte operino in piena sinergia per accompagnare l’avanzamento dell’opera e garantire il rispetto del percorso programmato. Da parte nostra non mancheranno impegno, collaborazione e attenzione costante“.

L’Amministrazione comunale di Palmi conferma pertanto la volontà di contribuire, per quanto di propria competenza, al regolare sviluppo dell’iter e alla concreta realizzazione di un’infrastruttura considerata essenziale per il presente e il futuro della sanità nella Piana di Gioia Tauro.