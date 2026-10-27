Nuoto, oltre 500 atleti a Lamezia per il Memorial Borracci: Kairos sul podio, Mascaro firma la migliore prestazione maschile

Oltre 500 atleti, 18 società provenienti da diverse regioni italiane e più di 1.500 gare disputate in due giorni. Sono i numeri della quarta edizione del Memorial Massimo Borracci, che sabato 24 e domenica 25 ottobre ha trasformato la piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme in uno dei principali punti di incontro del nuoto agonistico. Una manifestazione da record, caratterizzata da una partecipazione particolarmente numerosa e da prestazioni di elevato livello tecnico, che ha richiamato nella città calabrese atleti, allenatori, dirigenti e famiglie. A conquistare il primo posto nella classifica generale delle società è stata l’Olimpica Salentina, mentre la formazione di casa, la Kairos Nuoto Lamezia, ha chiuso al terzo posto, confermandosi tra le protagoniste della competizione. A rendere ancora più significativo il risultato della società lametina è stata la prestazione di Gabriele Mascaro, autore del miglior risultato assoluto maschile dell’intero Memorial. Due giornate intense, nelle quali la competizione sportiva si è accompagnata al ricordo di Massimo Borracci, figura alla quale è dedicato un appuntamento che continua a crescere per partecipazione e prestigio.

Olimpica Salentina prima, Unime seconda e Kairos Nuoto Lamezia sul podio

La classifica generale della quarta edizione del Memorial Massimo Borracci ha visto prevalere l’Olimpica Salentina con 475,5 punti, davanti all’Unime, seconda con 414,5 punti. A completare il podio è stata la Kairos Nuoto Lamezia, terza con 340 punti, conquistati grazie ai 306 ottenuti nelle gare individuali e ai 34 raccolti nelle staffette. Un piazzamento importante per la società di casa, che è riuscita a distinguersi in un contesto competitivo caratterizzato dalla presenza di numerosi atleti provenienti da diverse realtà natatorie italiane. Il risultato premia il lavoro quotidiano dei nuotatori e dello staff tecnico della formazione lametina, protagonista davanti al proprio pubblico di una manifestazione che ha offerto gare combattute e prestazioni di notevole valore. Il terzo posto nella graduatoria complessiva rappresenta un’ulteriore soddisfazione per la Kairos, che ha contribuito anche sul piano organizzativo alla riuscita di un evento ormai consolidato nel calendario delle competizioni natatorie. La partecipazione di 18 società e il numero delle gare disputate confermano la crescita del Memorial, diventato nel corso delle edizioni un appuntamento capace di richiamare nella piscina comunale di Lamezia centinaia di sportivi e appassionati.

Gabriele Mascaro protagonista: migliore prestazione assoluta nei 200 stile libero

Tra i risultati più significativi della manifestazione spicca quello di Gabriele Mascaro, classe 2007 della Kairos Nuoto Lamezia, che ha conquistato il riconoscimento per la migliore prestazione assoluta maschile. Il nuotatore lametino ha completato i 200 metri stile libero in 1’48″50, ottenendo un punteggio di 750 punti e precedendo tutti gli altri atleti nella speciale graduatoria. Alle sue spalle si è classificato Donato Coppola, classe 2004 dell’Olimpica Salentina, secondo con 685 punti grazie al tempo di 54″62 nei 100 dorso. Terzo posto per Alfredo Morelli, classe 2006, anche lui dell’Olimpica Salentina, che ha totalizzato 672 punti nuotando i 100 stile libero in 51″17. La prestazione di Mascaro ha rappresentato uno dei momenti di maggiore rilievo tecnico delle due giornate, contribuendo al bilancio positivo della società organizzatrice e confermando il valore degli atleti lametini nel confronto con le altre realtà presenti al Memorial.

Nella graduatoria delle migliori prestazioni assolute femminili il primo posto è stato conquistato da Emma Arcudi, classe 2009 dell’Unime, che ha fermato il cronometro a 1’00″33 nei 100 farfalla, ottenendo 666 punti. Alle sue spalle si è piazzata Dalia Maria Cosentino, classe 2010 del Gruppo Atletico Sportivo, seconda con 659 punti grazie al tempo di 1’02″05 nei 100 dorso. A completare il podio è stata Giada Marchese, classe 2002 dell’Unime, che ha ottenuto 656 punti nei 100 stile libero, chiusi in 57″44. Anche in campo femminile, dunque, la competizione ha regalato risultati di rilievo, con atlete di diverse società capaci di distinguersi nelle rispettive specialità e di contribuire all’elevato livello tecnico della manifestazione. Le graduatorie delle migliori prestazioni assolute hanno rappresentato uno dei momenti centrali della premiazione, valorizzando i risultati individuali accanto alla classifica complessiva delle società partecipanti.

I migliori giovani del Memorial: premiati Silvia Raffa e Cristian Ciciriello

Nel corso della quarta edizione del Memorial sono stati assegnati anche i riconoscimenti dedicati alle migliori prestazioni giovanili, riservati agli atleti che si sono distinti per i risultati ottenuti in vasca. In campo femminile il premio è andato a Silvia Raffa, classe 2011 dell’Unime, che ha totalizzato 699 punti FINA grazie al tempo di 1’10″26 nei 100 rana. Tra gli uomini, invece, il riconoscimento è stato conquistato da Cristian Ciciriello, classe 2010 dell’Olimpica Salentina, autore di una prestazione da 667 punti nei 100 farfalla, completati in 54″57. Due risultati che hanno ulteriormente arricchito il bilancio tecnico della competizione, mettendo in evidenza anche il livello delle nuove generazioni del nuoto italiano. La valorizzazione dei giovani atleti ha rappresentato un aspetto significativo del Memorial, che ha offerto ai partecipanti l’opportunità di confrontarsi con nuotatori provenienti da differenti società e di vivere un’esperienza agonistica caratterizzata da un’ampia partecipazione.

Filippo Megli ospite d’eccezione, presenti istituzioni e rappresentanti di Techfem

A impreziosire le due giornate è stata la presenza di Filippo Megli, campione del nuoto europeo, ospite d’eccezione della quarta edizione del Memorial Massimo Borracci. Il nuotatore ha avuto l’occasione di incontrare i giovani atleti e condividere con loro la propria esperienza sportiva, contribuendo a rendere ancora più significativo un appuntamento dedicato alla competizione e alla crescita delle nuove generazioni. Ad accompagnare i diversi momenti della manifestazione è stata inoltre la voce di Luca Rasi, speaker dei più importanti eventi natatori nazionali, che ha scandito le gare e le fasi della competizione. La presenza di figure conosciute nell’ambiente del nuoto ha contribuito a caratterizzare un’edizione che ha unito l’aspetto agonistico alla possibilità, per i partecipanti più giovani, di confrontarsi con esperienze sportive di alto livello. Il Memorial si è così confermato non soltanto come un evento competitivo, ma anche come un’occasione di incontro tra atleti di generazioni e percorsi differenti, accomunati dalla passione per il nuoto.

Non è mancato il sostegno del mondo imprenditoriale e la partecipazione delle istituzioni locali. Tra le realtà presenti anche Techfem S.p.A., azienda che da anni supporta la società alla guida della piscina comunale di Lamezia Terme e che, in occasione della manifestazione, è stata rappresentata dal direttore di Ricerca e Sviluppo Emanuel Muraca. Una presenza che testimonia il legame tra il mondo produttivo e le iniziative sportive del territorio, attraverso il sostegno a manifestazioni capaci di coinvolgere centinaia di persone. A rappresentare l’Amministrazione comunale di Lamezia Terme sono intervenuti invece l’assessore allo Sport Salvatore Pirelli e l’assessore alla Cultura Annalisa Spinelli, presenti durante un evento che ha richiamato atleti e famiglie da diverse regioni italiane. La partecipazione istituzionale ha accompagnato una manifestazione che, oltre al valore sportivo, ha offerto un’occasione di aggregazione e promozione del territorio, confermando la capacità della piscina comunale “Salvatore Giudice” di ospitare competizioni di ampia partecipazione.

Si chiude così un’edizione particolarmente significativa del Memorial Massimo Borracci, che ha fatto registrare numeri importanti e risultati tecnici di rilievo. Le oltre 1.500 gare disputate, la presenza di 18 società e il coinvolgimento di più di 500 atleti testimoniano la crescita di un appuntamento che, anno dopo anno, continua a consolidare il proprio ruolo nel panorama natatorio. Per Lamezia Terme, le due giornate del 24 e 25 ottobre hanno rappresentato anche un’opportunità per accogliere sportivi, tecnici, dirigenti e famiglie, valorizzando le strutture cittadine e il lavoro delle realtà impegnate quotidianamente nella promozione del nuoto. Al di là delle classifiche e dei riconoscimenti individuali, la manifestazione ha conservato il suo significato più profondo: ricordare Massimo Borracci attraverso lo sport, riunendo centinaia di persone attorno ai valori della partecipazione, dell’impegno e della condivisione. Un’eredità che continua a rinnovarsi attraverso un evento capace di crescere e coinvolgere un numero sempre maggiore di protagonisti.